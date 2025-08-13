سوریه پس از اسد؛ بحران همچنان ادامه دارد

به گزارش کردپرس، حسین عبدالـحسین – پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسیهادر یادداشتی که در وبسایت این اندیشکده منتشر نوشت: نه ماه پس از سقوط حکومت بشار اسد و قدرتگیری احمد الشرع، شورای امنیت سازمان ملل نشستی را برای بررسی بحران سوریه برگزار کرد و از دمشق خواست تا «دولتی از میان مردم سوریه، به دست مردم سوریه و برای مردم سوریه» تشکیل دهد. اما از نگاه این شورا، با وجود تغییر رهبری، سوریه همچنان یک کشور شکستخورده است و برای خروج از بحران باید قطعنامه ۲۲۵۴ اجرا و انحصار قدرت اسلامگرایان شکسته شود.
نویسنده معتقد است که در خاورمیانه و بهویژه سوریه، تنها ایالات متحده توان اعمال فشار مؤثر دارد، اما «تام باراک» نماینده آمریکا بهجای فشار، به نظر شیفته رژیم اسلامگرای الشرع شده است. این در حالی است که نیروهای الشرع در سواحل، علویها را قتلعام میکنند، در جنوب به دروزیها حمله میبرند و حتی ممکن است در آینده به کردها در شمالشرق یورش برند. باراک این جنایات را به «افراد مبدل» نسبت میدهد، اما شواهد ویدیویی و اعترافات اسرا نشان میدهد که نیروهای دولتی در آن دخیل بودهاند.
به باور عبدالـحسین، آمریکا تمایلی به مهار جاهطلبیهای استبدادی الشرع ندارد و همین امر اجرای قطعنامه ۲۲۵۴ را ناممکن کرده است. او میگوید الشرع با شعار ساختن «سوریه نوین» در عمل همان راه گذشته را میرود و قدرت را به شکل بیرقیب در دست میگیرد.
مقاومت کردها در برابر تمرکزگرایی
هفته گذشته، کردهای سوریه در منطقه خودگردان شمالشرق نشستی با حضور نمایندگان همه اقوام و مذاهب برگزار کردند و خواستار اداره محلی شرق فرات خارج از کنترل متمرکز دمشق شدند. این ایده با مخالفت شدید الشرع روبهرو شد و او دستور داد هیئت دولتش در پاریس گفتوگو با کردها را تحریم کند.
عبدالـحسین میگوید الشرع شبکهای از شبهنظامیان را برای سرکوب مخالفان سازماندهی کرده و خود را به چشم «خلیفه اموی جدید» میبیند. او یادآور میشود که الشرع در روزهای پس از سقوط اسد وعده داده بود رئیسجمهور نشود و همه انقلابیون برابر باشند، اما اکنون قدرتی حتی بیشتر از اسدها در دست دارد، بدون هیچ جدول زمانی برای قانون اساسی یا انتخابات.
او با اشاره به داستان «مزرعه حیوانات» جورج اورول، وضع موجود را چنین توصیف میکند: «همه برابرند، اما برخی برابرترند.» از نگاه او، حتی متحدان اسلامگرای الشرع نیز در آینده ممکن است حذف شوند.
پیامدهای منطقهای
نویسنده هشدار میدهد که بیعملی آمریکا باعث میشود کشورهای همسایه به اقدامات یکجانبه مجبورشوند. از جمله:
- لبنان کنترل مرزهایش با سوریه را تشدید کند.
- اسرائیل احتمالاً به حملات هوایی در سوریه ادامه خواهد داد.
- عراق باید مراقب بازگشت تهدیدهای شبیه داعش باشد.
- اردن نیز باید در برابر قاچاق مواد مخدر، شبهنظامیان و تهدیدهای ناشی از بیثباتی سوریه هوشیار بماند.
عبدالـحسین در پایان، نتیجه میگیرد که ادامه جلسات شورای امنیت برای سوریه نشان میدهد مشکل این کشور حتی پس از سقوط اسد نیز حل نشده است.
