به گزارش کردپرس ، نشریه سیریان آبزرور گزارش داد که یک منبع ارشد دیپلماتیک فرانسوی اعلام کرد که مذاکرات میان «نیروهای دموکراتیک سوریه» (SDF) و دولت انتقالی سوریه همچنان «فعال و در جریان» است و در پاریس پیگیری میشود؛ این در حالی است که دمشق بهطور علنی از شرکت در این نشستها خودداری کرده است.
به گفته این منبع، پاریس هیچ اعلام رسمی مبنی بر خروج دولت سوریه از روند گفتوگو دریافت نکرده و همچنان در تلاش است تا «تفاهمهای سازنده» میان دو طرف ایجاد کند.
مواضع متضاد دو طرف
مقامات سوری روز شنبه مذاکرات دو طرف به میزبانی پاریس را «نقض حاکمیت» خواندند و به برگزاری یک کنفرانس اخیر در حسکه اشاره کردند که بهگفته آنها توافق ۱۰ مارس درباره وحدت سوریه را نقض کرده است.
دمشق خواستار انتقال همه گفتوگوها به پایتخت سوریه شد و آن را «محل قانونی گفتوگوی ملی» دانست. همچنین SDF را به «احیای دوره رژیم برکنار شده» متهم کرد.
زمینه و اهمیت مذاکرات
SDF که تحت حمایت آمریکا کنترل شمالشرق سوریه را در دست دارد، با فشارهای فزاینده ناشی از عملیات نظامی ترکیه و نیروهای دولتی سوریه روبهرو است. فرانسه نیز با اتکا به روابط تاریخی خود با گروههای کردی در SDF، تلاش میکند ضمن جلوگیری از بازگشت تهدید داعش، به ثبات منطقه کمک کند.
از سوی دیگر، دمشق تأکید دارد که هرگونه ساختار حکومتی آینده باید از طریق همهپرسی ملی تعیین شود و توافقهای «جناحی» را رد میکند.
پشت پرده و چشمانداز
در حالی که دولت انتقالی سوریه از پیشرفت در زمینه عدالت انتقالی و گفتوگوی ملی خبر داده، تحلیلگران میگویند مذاکرات پاریس شکاف در اقتدار این دولت را آشکار کرده است. SDF نیز بهصورت محرمانه در کانالهای غیررسمی مذاکره میکند، اقدامی که در صورت برداشت بهعنوان امتیازدهی به دمشق، میتواند پایگاه مردمی کُرد این گروه را تضعیف کند.
یک دیپلمات اروپایی با اشاره به بلاتکلیفی سرنوشت این گفتوگوها گفت: «مذاکره واقعی بر سر این است که چه کسی اول عقبنشینی میکند.
