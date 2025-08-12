گزارش تور خبری بازدید از پروژه های نهضت ملی مسکن و راهسازی گردنه صلوات آباد سنندج

به گزارش کرد پرس، این برنامه شامل بازدید از چند پروژه شاخص نهضت ملی مسکن در شهرک بهاران سنندج و نیز پروژه چهارخطه سازی گردنه صلوات آباد بود.

ایستگاه اول: بلوار جدید شهرک بهاران سنندج

بازدید خبرنگاران با حضور در پروژه بلوار ۲.۳ کیلومتری راه و شهرسازی شهرک بهاران آغاز شد. این محور که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و امروز ارزش آن به حدود ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است، قرار است در هفته دولت به بهره برداری برسد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان در این بازدید، گفت: این بلوار نقش مهمی در توزیع ترافیک بهاران به مرکز شهر خواهد داشت و به ویژه ساکنان مسکن مهر از آن بهره مند می شوند. اعتبارات پروژه به طور کامل از محل درآمدهای راه و شهرسازی تأمین شده و علیرغم وجود معارضان، اجرای آن به سرانجام رسیده است.

ایستگاه دوم: پروژه های مسکن ملی شهرک بهاران

در ادامه، خبرنگاران از چند پروژه مسکونی شامل فاز ۴ شهرک بهاران، پروژه های ۱۷۵ و ۱۸۵ واحدی و سایت های ۱۲۰۰ واحدی در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار بازدید کردند.

جهانگیر الیاسی با اشاره به سیاست اخیر وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تمرکز کمتر بر آپارتمان سازی و واگذاری زمین به گروه های کوچک متقاضیان، افزود: در این سایت ۲۰۰۰ متقاضی ساماندهی شده اند. زمین ها به قطعات ۲۰۴ متری تقسیم شده و همه ضوابط شهرسازی از جمله سرانه های آموزشی، فضای سبز و خدمات عمومی رعایت شده است.

او اظهار کرد: این روش باعث می شود متقاضیان خود مدیریت ساخت را بر عهده بگیرند و پروژه ها گرفتار تأخیرهای ناشی از نپرداختن آورده توسط برخی اعضا نشود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان تأکید کرد که ۲۳ هزار واحد در استان کردستان برای متقاضیان تایید شده و روند آماده سازی زیرساخت ها همچون بلوارهای ۳۶ متری و جدول گذاری بخش عمده ای از کار را به پایان رسانده است.

ایستگاه سوم: بررسی وضعیت پروژه های مشکل دار

در بازدید از دیگر پروژه ها، مشکلات مربوط به تأمین زمین و زیرساخت ها نیز مطرح شد. الیاسی با اشاره به نمونه هایی در مریوان و بانه، بیان کرد: در مریوان مشکل اصلی نوعیت زمین و محدودیت های اراضی جنگلی است. همچنین ساخت وسازهای بی ضابطه در این شهر، خطرات جدی در صورت وقوع زلزله به همراه دارد. انتظار داریم همه دستگاه ها برای تأمین زمین مناسب همکاری کنند.

او همچنین توضیح داد که در برخی شهرها مانند سقز و بیجار، عملکرد فراتر از برنامه بوده و حتی ظرفیت مازاد ایجاد شده است.

ایستگاه پایانی: پروژه چهارخطه سازی گردنه صلوات آباد

آخرین بخش تور، بازدید از پروژه مهم راهسازی گردنه صلوات آباد سنندج بود. این محور ۲۵ کیلومتری، از سال های گذشته بخش عمده ای چهارخطه شده و تنها ۶ کیلومتر باقی مانده که بخش مهمی از آن تونل شماره یک است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان در این بازدید گفت: برای تکمیل تونل شماره یک به حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که تأمین آن با چالش روبه روست. با این حال ۴.۵ کیلومتر از مسیر در دست اقدام است و امسال ۲ کیلومتر آن به بهره برداری خواهد رسید. این محور پرترددترین مسیر استان است و کار به صورت دو تا سه شیفت انجام می شود تا پروژه دچار وقفه نشود.

الیاسی ادامه داد: تأمین مالی پایدار، تعامل با دستگاه های خدمات رسان و رفع معارضات محلی سه عامل کلیدی برای تسریع تکمیل این پروژه است.