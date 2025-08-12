امحاء بیش از ۱۳ تن انواع مواد مخدر در آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، سردار رحیم جهانبخش در مراسم امحاء مواد مخدر ه صبح امروز برگزار شد، گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اجرای طرح های عملیاتی در سطح استان موفق به انهدام ۳۱مورد باند فعال قاچاق مواد مخدر شده که با توجه به هدف گذاری صورت گرفته، روند اقدامات مقابله ای و فرهنگی استمرار خواهد داشت.

او در بخش دیگری از سخنانش از دستگیری بیش از ۶۰۰ نفر عامل تهیه و توزیع مواد مخدر و همچنین بیش از ۵هزار نفر معتاد متجاهر در سطح استان خبر داد.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از مجموعه قضائی و تمامی سازمان ها و دستگاه های مرتبط در حوزه مبارزه با مواد مخدر و همچنین مردم شریف استان در همکاری با پلیس تقدیر کرد.

سردار جهانبخش در پایان اظهار کرد: در مراسم امروز ۱۳ تن و ۹۴۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر امحاء شد تا بخشی از تلاش های ماموران گمنام پلیس مبارزه با مواد مخدر به نمایش گذاشته شود.