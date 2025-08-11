سرخط خبرهای۲۰مرداد خبرگزاری کردپرس

اوجالان به پناهندگان اردوگاه «مخمور» وعده بازگشت تدریجی داد

عبدالله اوجالان، رهبر زندانی PKK، در پیامی به پناهندگان کُرد اردوگاه مخمور در شمال عراق، وعده داد که با پیشرفت روند خلع سلاح و انحلال PKK، بازگشت تدریجی آنها به ترکیه آغاز خواهد شد. او افزود که بازگشت باید جمعی و بر اساس مسائل اجتماعی، سیاسی و حقوقی باشد. همزمان، در ترکیه نشست محرمانه‌ای در پارلمان برای ایجاد مبنای قانونی صلح و خلع سلاح PKK برگزار شد. مراد قارایلان، فرمانده ارشد PKK، از دولت عراق خواست تا حملات و محدودیت‌ها علیه ساکنان اردوگاه را متوقف کند، زیرا این اقدامات را "غیرقابل توجیه" و "اهانت‌آمیز" می‌داند. اردوگاه مخمور که محل اقامت ۱۲ هزار پناهنده است، به دلیل حضور طرفداران PKK همیشه در معرض تنش‌های نظامی بوده است.

حملات ترکیه به اقلیم کردستان ۹۷ درصد کاهش یافته است

سازمان «سی‌پی‌تی» گزارش داد که حملات ترکیه به اقلیم کردستان در ماه ژوئیه نسبت به ماه پیش ۹۷ درصد کاهش یافته است، که این کاهش به‌دنبال اجرای مرحله نخست خلع سلاح و ادامه گفت‌وگوهای صلح رخ داده است. با این حال، در ۲۹ ژوئیه، ارتش ترکیه عملیات زمینی جدیدی آغاز کرده و به حملات خود ادامه داد که موجب محدودیت در تردد شهروندان و آسیب به زمین‌های کشاورزی شده است.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه خبر تحرک نظامی دمشق علیه کردها را تکذیب کرد

دیده‌بان حقوق بشر سوریه گزارش‌ها درباره حرکت یگان‌های نظامی سوریه به سمت مواضع نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در حومه حلب را بی‌اساس دانست. این نهاد اعلام کرد که جابه‌جایی نیروها تنها بخشی از فعالیت‌های روتین نظامی، از جمله آموزش و فارغ‌التحصیلی نیروهای وابسته به «ارتش ملی» در منطقه اعزاز است. همچنین تأکید شد که این تحرکات هیچ ارتباطی با آماده‌سازی برای درگیری در مناطق تحت توافق آمریکا ندارد و شایعات درباره تجمّع نظامی در مناطق نزدیک به SDF تکذیب شد.

