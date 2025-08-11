تکذیب شایعات سفر مسرور بارزانی به آمریکا توسط اداره روابط خارجی اقلیم کردستان

بە گزارش کردپرس اداره روابط خارجی اقلیم کردستان اعلام کرد، اخباری که درباره سفر مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان به آمریکا سخن می‌گویند، دور از واقعیت است.

اداره مذکور شامگاه یکشنبه، ۱۰ اوت ۲۰۲۵، بیانیه‌ای با عنوان "روشن‌سازی از سوی اداره روابط خارجی درباره سفر نخست‌وزیر به آمریکا" منتشر کرد.

در بیانیه آمده است: "طی چند روز گذشته، برخی رسانه‌های غیرمسئول با اهداف خاص، خبری درباره سفر نخست‌وزیر به آمریکا و دیدار با مقامات ارشد آن کشور منتشر کرده‌اند که از حقیقت دور است و هیچ پایه و اساسی ندارد."

اداره تأکید کرد: "امیدواریم اطلاع‌رسانی‌ها بر اساس منابع رسمی انجام شود و هدف آن گمراه کردن افکار عمومی نباشد."