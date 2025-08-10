به گزارش کردپرس، اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ضمن تاکید بر اهمیت سرمایهگذاری ایران در عراق اعلام کرد: عراقیها طی دو سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار در ایران سرمایهگذاری کردهاند.
جهانبخش شیرازی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: «مزایای سرمایهگذاری ایرانیان در عراق شامل دسترسی به بازار ۴۸ میلیون نفری این کشور، در کنار صادرات کالاهای تولیدشده به دیگر کشورهای عربی و شمال آفریقاست.»
وی افزود: «عراقیها سال گذشته ۴۱۶ میلیون دلار و امسال حدود ۷۰۰ میلیون دلار در ایران سرمایهگذاری کردهاند.»
