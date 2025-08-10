۱۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۹

السودانی: وجود سلاح خارج از اختیار دولت هیچ توجیهی ندارد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- محمد شیاع سودانی با تأکید بر ضرورت اجرای حاکمیت قانون، اعلام کرد هیچ توجیهی برای وجود سلاح خارج از نهادهای دولتی وجود ندارد.

به گزارش کردپرس، محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که هیچ توجیهی برای وجود سلاح خارج از نهادهای دولتی وجود ندارد و جمع‌آوری سلاح‌های خارج از اختیار دولت، حاکمیت قانون و مقابله با فساد، از مطالبات مرجعیت و مردم است و نباید اجرای آن‌ها نادیده گرفته شود.

سودانی در جریان شرکت در کنگره‌ای از عشایر در بغداد گفت: عراق با مشکلات داخلی و خارجی مواجه است و مجموعه‌ای از اصول و مبانی وجود دارد که می‌توان بر اساس آن‌ها به پیشرفت دست یافت.

وی تأکید کرد که جمع‌آوری سلاح از دست گروه‌های غیررسمی، اجرای حاکمیت قانون و مبارزه با فساد از جمله خواسته‌های مرجعیت عالی دینی و فعالان اجتماعی و مردمی است و نباید این خواسته‌ها پشت گوش انداخته شود.

او با بیان اینکه در شرایط حساس کنونی، هیچ دلیل و توجیهی برای نگهداری سلاح خارج از چارچوب نهادهای دولتی وجود ندارد، خواستار حمایت عشایر از حاکمیت قانون و اقتدار دستگاه قضایی شد.

