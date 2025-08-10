اعضای هیات رئیسه جدید جبهه اصلاحات کرمانشاه انتخاب شدند

به گزارش کردپرس؛ در نشست جلسه امروز شنبه ۱۸ مرداد ماه که با حضور اعضای جبهه اصلاحات برگزار شد، دو دستور کار اصلی انتخاب عضو حقیقی جدید و برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مطرح شد.
در این جلسه، با نظارت تقواییان مسئول امور استانهای جبهه اصلاحات ایران، انتخابات هیئت رئیسه برگزار شد و در پایان نتایج آن به شرح زیر اعلام گردید:
ایوب صفری: رئیس جبهه اصلاحات استان کرمانشاه
فرشید سلطانی: نایب رئیس اول
_صمد نریمانی: نایب رئیس دوم
عباسعلی بهرامی: دبیر
صادق مطاعی: مسئول کمیته سیاسی و رسانه
مهدی فتاحیان: مسئول کمیته پایش و راهبردی
_علی پرندین: مسئول کمیته امور شهرستانها
همچنین در این نشست، «علی گروسی» از شخصیتهای شناخته شده اصلاحطلب استان کرمانشاه و فرماندار شهرستان کنگاور، با رأی اکثریت اعضا به عنوان عضو حقیقی به عضویت جبهه اصلاحات استان درآمد.
