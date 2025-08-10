به گزارش کردپرس، بر اساس قانون بودجه جدید آمریکا و همنین اسناد دیگری که نسخه انگلیسی وبسایت شفق به آن اشاره کرده، بودجه عراق در چارچوب صندوق آموزش و تجهیز ضد داعش آمریکا برای سال ۲۰۲۶ تقریباً نصف شده و مسئولیت کامل پرداخت حقوق پیشمرگه‌ها از ابتدای همان سال بر عهده دولت مرکزی بغداد خواهد بود. این تصمیم بخشی از رویکرد جدید واشنگتن برای پایان دادن به مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق و حرکت به سمت مدل «شریک توانمند» است که بر تجهیز پیشرفته و پشتیبانی اطلاعاتی متمرکز است، نه کمک مالی بلندمدت.

از ۲۰۱۴ تا امروز

یک مقام ارشد پنتاگون یادآور شد که کمک‌های مستقیم آمریکا به نیروهای عراقی و پیشمرگ از تابستان ۲۰۱۴ آغاز شد؛ زمانی که داعش بخش‌های وسیعی از شمال عراق را تصرف کرد و به مرزهای اقلیم کردستان رسید. در ۵ اوت ۲۰۱۴، واشنگتن نخستین محموله مهمات فوری را به پیشمرگه‌ها تحویل داد و سه روز بعد، نخستین حملات هوایی علیه داعش را آغاز کرد. با ایجاد این صندوق، حمایت از نیروهای محلی در قالبی واحد شامل آموزش، تجهیزات و لجستیک ادامه یافت و پرداخت ثابت حقوق پیشمرگه‌ها نیز به این چارچوب اضافه شد.

طبق تفاهم‌نامه‌ای که در سپتامبر ۲۰۲۲ میان پنتاگون و وزارت پیشمرگه اقلیم امضا شد، پرداخت مستقیم حقوق تنها تا پایان ۲۰۲۵ ادامه می‌یابد: ۱۳۵ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴، ۶۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ و قطع آن در سال ۲۰۲۶. از آن پس، بغداد باید هزینه کامل حقوق این نیروها را بپردازد.

بودجه ۲۰۲۶؛ تمرکز بر تجهیزات

با وجود کاهش کلی بودجه، کمک‌های تجهیزاتی برای ارتش عراق و پیشمرگه‌ها حفظ و در برخی بخش‌ها افزایش یافته است. در بسته کمک به وزارت دفاع عراق، موارد زیر دیده می‌شود:

سامانه تولید اکسیژن برای هواپیماهای AC-208 به ارزش ۱.۵ میلیون دلار

سامانه ارتباط هوا به زمین برای جنگنده‌های F-16 به ارزش ۳ میلیون دلار

۱۰۰ موشک هلفایر به ارزش ۱۲ میلیون دلار

تجهیزات ارتباطی به ارزش ۱۰ میلیون دلار

لوازم شناسایی و اطلاعاتی (ISR) به ارزش ۲۱.۹۱۹ میلیون دلار برای یگان‌های عملیاتی

سرویس مبارزه با تروریسم نیز ۶۵.۶ میلیون دلار دریافت می‌کند که شامل یک سامانه پهپادی ISR به ارزش ۱۲.۶ میلیون دلار، به‌روزرسانی‌های ارتباطی ۲۰ میلیون دلاری، لجستیک ۱۷.۲۴ میلیون دلاری و پشتیبانی ۲۰.۲۵ میلیون دلاری است.

کمک‌های تجهیزاتی به پیشمرگه

حمایت تجهیزاتی آمریکا از وزارت پیشمرگه در ۲۰۲۶ به ۶۱ میلیون دلار می‌رسد (در مقایسه با ۴.۹ میلیون دلار در ۲۰۲۴ و ۵۷.۸ میلیون دلار در ۲۰۲۵) و شامل موارد زیر است:

مهمات: ۱۷ هزار گلوله خمپاره و راکت (۵.۳ میلیون دلار)

سلاح: ۱۰ هزار قبضه سلاح سبک، خمپاره‌انداز، راکت‌انداز، دوربین و لوازم جانبی (۱۱.۰۸ میلیون دلار)

خودرو: ۲۵۰ خودروی خدماتی، ۵۲ خودروی زرهی، تانکر آب و خودروهای امدادی (۲۷.۵ میلیون دلار)

تجهیزات فردی و لجستیکی: ۱۱ هزار و ۲۹۵ جلیقه ضدگلوله، نزدیک به ۵۰ هزار دست لباس، ۱۳ هزار کیت حفاظتی و ۱۲ ژنراتور (۱۷.۱ میلیون دلار)

اسناد پنتاگون همچنین از برنامه بازسازی ساختار پیشمرگه تا ۲۰۲۶ خبر می‌دهند که شامل ایجاد شش فرماندهی عملیاتی، تیپ‌های گارد منطقه‌ای، مراکز آموزشی، کالج ستاد و فرماندهی پشتیبانی لجستیکی و فنی خواهد بود.

شرط ادامه حمایت

طبق تفاهم‌نامه ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲، تداوم کمک‌های آمریکا مشروط به اجرای اصلاحات و یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه تحت فرمان وزارتخانه و حذف ساختارهای موازی حزبی است.

با توقف پرداخت مستقیم حقوق و واگذاری این مسئولیت به بغداد، کارشناسان نگرانند که در صورت تداوم تنش‌های مالی و سیاسی، شکاف امنیتی تازه‌ای در شمال عراق ایجاد شود، آن هم در شرایطی که منطقه با تحولات حساس امنیتی و ژئوپولیتیکی روبه‌رو است.