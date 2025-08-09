نقدی بر نصب بیلبوردهای تبلیغاتی اخیر در سقز/ ابراهیم محمدحسینی

کردپرس- آنچنان که در وهله اول مشاهده می شود؛ نصب این تابلوهای تبلیغاتی بزرگ به دلیل عرض کم جاده ها و معابر شهری، برای محیط شهری سقز متناسب نیست و باعث تعرض به نظرگاه مخاطب می شود و مخالف دید و منظر شهری است.



همچنین یک طرفه بودن بیلبوردهای تبلیغاتی، نوعی بدقوارگی و بد فورمی را نشان می دهد.

از سوی دیگر، برنده شدن سرمایه گذار یک حوزه و نصب همزمان 16بنر با یک موضوع و محور نوعی عدم رعایت حقوق مردم بر شهر در بحث دید بصری شهروندان است که بایستی حداقل یک سوم این تابلوها بر اساس تناسب در مکان ها به تبلیغ سرمایه گذار اختصاص داده و تنوع رعایت شود و به سلیقه شهروندان نیز توجه کنیم.

از سوی دیگر، افزایش بنرهای تبلیغاتی در سطح شهر، باعث گره های ترافیکی، خواهد شد.

ناگفته پیداست که تامین نور این تابلوهای بزرگ نیز که برای آنها پروژکشن طراحی شده است در زمانه ای که با کمبود انرژی و ناترازی مواجه هستیم از دیگر سوالاتی است که مطرح می شود.

از سوی دیگر ضروری است که شهرداری در بحث تبلیغات محیطی فقط از روش های سنتی چون نصب بیلبورد استفاده نکند و از روش های جدید نظیر؛ استرابورد ( استندهای ایستاده)، استندهای تبلیغاتی، تبلیغات تعاملی، دیجیتال ، استفاده از واقعیت افزوده و تبلیغات هولوگرافی ( استفاده از تصاویر سه بعدی برای ایجاد جلوه‌های بصری جذاب و جلب توجه بیشتر)، بهره گیری و از ظرفیت کانون های تبلیغاتی هم در بحث ابزارهای پیشنهادی و هم مناقصه استفاده کند.

زیرا، روش‌های جدید تبلیغات محیطی شامل استفاده از تکنولوژی‌های نوین و ایده‌های خلاقانه برای جلب توجه مخاطبان در فضاهای عمومی می باشد و افزایش تعامل با مخاطب، هدفمندتر شدن تبلیغات، خلاقیت بیشتر، افزایش یادآوری برند، انتخاب مکان مناسب، طراحی خلاقانه، پیام‌رسانی واضح و اندازه‌گیری و تحلیل از مزایای روش‌های جدید تبلیغات محیطی است.

ضروری است که هم شورا و شهرداری و هم کمیته دید و منظر و معماری شهری در ارائه مصوبات، تمام جوانب و مصالح را در نظر بگیرند و فقط به فکر درآمد زایی و تحقق لایحه درآمدی نباشند و هم کمیته تطبیق، با دقت بیشتری نسبت به بررسی مصوبات اقدام کند.

شورای اسلامی شهر سقز در تاریخ 31 تیرماه 1403 نصب این بیلوردها را مصوب و کمیته تطبیق هم در تاریخ 31 مردادماه ماه 1403 این مصوبه را تایید کرده است.