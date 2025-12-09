آنکارا احتمال دیدار میان اردوغان و مظلوم عبدی را رد کرد: با امنیت ملی ترکیه ناسازگار است

به گزارش کردپرس، نهاد ریاستجمهوری ترکیه اخبار منتشرشده درباره احتمال دیدار میان رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه، و مظلوم عبدی فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF)، را قویاً تکذیب کرد.
برهانالدین دوران، رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاستجمهوری ترکیه، در بیانیهای رسمی اعلام کرد که نه در برنامه کاری اردوغان و نه در سیاستهای دولت، هیچ گزینهای برای برگزاری چنین دیداری وجود ندارد. او تأکید کرد که «چنین دیداری با استراتژیهای امنیت ملی ترکیه ناسازگار است» و افزود: «دعوت یا ادعای مطرحشده کاملاً دور از واقعیت است و موضع آنکارا در این زمینه روشن و بدون ابهام است.»
گفتنی است، الهام احمد، رئیس کمیته روابط خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، در ۶ دسامبر در سخنرانی خود در «کنفرانس صلح» گفته بود: «میخواهیم روندی برای گفتوگو با ترکیه آغاز شود؛ گفتوگویی که در آن بهعنوان کردهای سوریه شناخته شویم. میخواهیم مرزهایمان بازگشایی شوند و یک کانال ارتباطی رسمی داشته باشیم.»
پیش از این برخی رسانهها گزارش داده بودند که قرار است مظلوم عبدی تا پایان امسال به ترکیه سفر کند، در کاخ ریاستجمهوری با رجب طیب اردوغان دیدار شود، و حتی احتمال دارد سفری به امرالی انجام دهد تا با عبدالله اوجالان، رهبر در بند حزب منحل شده PKK دیدار کند.
با این حال نهاد ریاستجمهوری ترکیه با بیانیه خود تمامی این احتمالات را رد کرد.
