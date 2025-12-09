به گزارش کردپرس، با پیشرفت کارهای کمیسیون ویژه‌ای که در چارچوب «فرآیند صلح و جامعهٔ دموکراتیک» در مجلس ترکیه تشکیل شده، مرحلهٔ نهایی این روند آغاز شده است. این کمیسیون که آخرین نشست خود را در ۴ دسامبر برگزار کرد، در آن جلسه جزئیات دیدار اخیر با عبدالله اوجالان را به اعضا منتقل کرد و به این ترتیب مرحلهٔ «شنیدن ارزیابی‌ها و دیدگاه‌ها» پایان یافت.

بر اساس سازوکار تعیین‌شده، احزاب حاضر در کمیسیون باید گزارش‌های تحلیلی خود درباره راه‌حل مسئله کرد را به دبیرخانهٔ کل مجلس ارائه دهند. بنا بر اطلاعات به‌دست‌آمده، حزب «برابری و دموکراسی خلق‌ها» (دم‌پارتی) گزارش خود را تکمیل کرده و قرار است این گزارش امروز عصر (سه شنبه) توسط گلستان قلیچ کوچییگیت، هماهنگ‌کننده کمیسیون از سوی دم‌پارتی، به ریاست مجلس تحویل داده شود.

سایر احزاب نیز باید گزارش‌های خود را تا پایان امروز به دبیرخانه کل تحویل دهند و در صورت نبودِ وضعیت غیرمنتظره، احزابی که هنوز گزارش خود را ارائه نکرده‌اند، این کار را تا پایان روز انجام خواهند داد.

پیش‌تر در آخرین نشست کمیسیون، مراد امیر، معاون فراکسیون پارلمانی حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، اعلام کرده بود که گزارش این حزب شامل حدود ۱۷ صفحه است. از سوی دیگر، مصطفی شن از حزب عدالت و توسعه (AKP) گفته بود گزارشی که آن را «سند موضع سیاسی» می‌نامند، ۵۰ صفحه دارد.

پیشتر فتی ییلدیز، معاون دولت باغچه لی رئیس حزب حرکت ملی (MHP)، که خود نیز در دیدار اعضای کمیسیون با عبدالله اوجالان شرکت داشت، از تهیه گزارش ۱۱۶ صفحه‌ای این حزب خبر داده بود.