پیشنهاد نماینده مجلس ترکیه: تقویت مدیریت های محلی برای تضمین صلح داخلی در سوریه

به گزارش کردپرس، در جریان بررسی «لایحه بودجه سال ۲۰۲۶» در صحن علنی مجلس ترکیه، پیشنهادهای بودجه‌ای وزارت دادگستری، وزارت خارجه، دیوان قانون اساسی، دیوان محاسبات، شورای دولتی و دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، کانی تورون، نماینده حزب آینده از حوزه استان بورسا، به‌عنوان سخنگوی «گروه راه نو» درباره «فرآیند صلح و جامعه دموکراتیک» و همچنین تحولات سوریه و موضع ترکیه سخنرانی کرد.

تورون در سخنان خود تأکید کرد که فرآیند صلح در ترکیه می‌تواند به‌عنوان «کلید توقف همه درگیری‌ها» در داخل کشور و همچنین در منطقه عمل کند. او گفت که تضمین صلح داخلی و ایجاد شرایط برابر و آزاد برای شهروندان، نه‌تنها نیاز حیاتی ترکیه بلکه الگویی تأثیرگذار برای منطقه خواهد بود.

سوریه برای رسیدن به صلح پایدار به یک قرارداد اجتماعی جامع نیاز دارد

تورون با اشاره به اهمیت تحولات سیاسی در سوریه گفت: «مردم ما و همه ساکنان منطقه که درد جنگ را چشیده‌اند، با امید و انتظار تحولات مثبت در این روند را دنبال می‌کنند. مرحله مهم این چشم‌انداز، دستیابی به صلح پایدار در سوریه است. انقلابی که ستم اسد را پایان داد، باید با یک سوریه کاملاً دموکراتیک تکمیل شود و اجازه ندهیم خشونت و سرکوب دوباره بازتولید شود.»

او افزود که سوریه به یک قرارداد اجتماعی قدرتمند، قانون اساسی فراگیر و اجرای توافقات صورت‌گرفته با نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) نیاز دارد تا روند صلح واقعی شکل بگیرد.

ترکیه باید نقش میانجی‌گر قابل اعتماد را در روند ادغام سوریه ایفا کند

تورون با اشاره به تماس‌های مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه با دمشق گفت: «در این دوران که کلیشه‌ها را کنار گذاشته‌ایم و در حال بازخوانی نقش تاریخی خود هستیم، ترکیه باید به‌عنوان میانجی‌گر قابل اعتماد وارد عمل شود و روند ادغام سوریه را تسهیل کند.»

او تأکید کرد که گام‌های اعتمادساز با نیروهای سوریه دموکراتیک در خارج از مرزها، همانند گام‌های صلح داخلی، نشانه ضعف نیست بلکه حاصل یک «سنت دولت‌داری بالغ و قدرتمند» است. به گفته تورون، نیاز امروز سوریه پس از سال‌ها جنگ، یک ساختار دموکراتیک و واحد است که تنوع قومی و دینی را به رسمیت بشناسد.

مدل پیشنهادی حزب آینده: تقویت مدیریت محلی برای تضمین صلح داخلی سوریه

تورون پیشنهاد کرد که استان‌ها از طریق تقویت مدیریت‌های محلی و انتخابی اداره شوند و نهادهای آموزش، بهداشت و پلیس محلی زیر نظر مدیریت‌های منتخب قرار گیرند. او گفت: «چنین مدلی نه‌تنها در قامیشلو و حسکه، بلکه در لاذقیه و سویدا نیز می‌تواند صلح داخلی ایجاد کند. کلید حل پایدار بحران سوریه یک دیپلماسی جامع و فراگیر است. رسیدن به راه‌حلی که همگان از آن سود ببرند، دور از دسترس نیست.»