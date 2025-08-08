دو کودک ۵ و ۱۵ ساله همدانی در چشمه باباگرگر قروه غرق شدند

جمیل ظاهری در گفت و گو با خبرنگار کردپرس با بیان اینکه پیش از ظهر امروز جمعه گزارش غرق شدگی در منطقه گردشگری باباگرگر قروه به اتش نشانی اعلام شد، از مرگ دو تن در این حادثه خبر داد.

او با اشاره به اینکه بارها نسبت به شنا کردن در چشمه باباگرگر هشدار داده شده، افزود: غرق شدگان یک کودک ۵ ساله و یک نوجوان ۱۵ ساله اهل همدان و پسرعمو بودند که به همراه خانواده هایشان برای مسافرت در باباگرگر حضور داشتند.

به گفته ظاهری عملیات غریق نجات توسط تیم آتش نشانی قروه انجام و کل مأموریت در عرض یک ربع صورت گرفت.

لازم به ذکر است چشمه باباگرگر برای شنا کردن نبوده و حتی تابلو شنا ممنوع هم در این منطقه نصب شده اما مردم همچنان نسبت به هشدارها بی توجه بوده و اقدام به شنا در این چشمه می کنند.

در واقع سالانه چندین مورد غرق شدگی در چشمه آب معدنی باباگرگر اتفاق می افتد و متولیان امر هنوز بعد از این همه حوادث تلخ جدای از اینکه مردم نسبت به هشدارها بی تفاوت هستند، اما اقدامی اساسی برای جلوگیری از این موارد ندارند. آیا در این مکان نباید یک نگهبان یا ایستگاه آتش نشانی و امداد و نجات دایر باشد که هم اجازه شنا داده نشود و هم در وقت لازم اقدام به کمک شود!؟