منطقه ویژه اقتصادی سرو می تواند محور لجستیکی در امتداد مرز غربی ایران باشد

به گزارش کردپرس، حاکم ممکان در دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه این منطقه ظرفیت تبدیل شدن به یکی از گره‌های اصلی تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران را دارد، افزود: در شرایطی که کشور در تلاش است تا از وابستگی به اقتصاد نفتی فاصله بگیرد و جایگاه خود را در زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای تثبیت کند، توسعه مناطق ویژه اقتصادی در نقاط مرزی، به‌ویژه در مرزهای غربی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

او ادامه داد: سرو به‌واسطه نزدیکی جغرافیایی با مسیرهای ترانزیتی اروپا، قفقاز و کشورهای حوزه بالکان، می‌تواند به مرکزی برای صادرات مجدد، صنایع تبدیلی، خدمات لجستیکی و انبارداری تبدیل شود.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در سطح استانی، ایجاد و فعال‌سازی منطقه ویژه اقتصادی سرو موجب کاهش نرخ بیکاری، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، و کاهش مهاجرت نیروی کار به خارج یا به مراکز شهری بزرگ‌تر خواهد شد.

ممکان ادامه داد: همچنین، این منطقه می‌تواند به بازوی مکمل منطقه آزاد ماکو و منطقه ویژه اقتصادی ارومیه تبدیل شود و یک محور لجستیکی پیوسته در امتداد مرز غربی ایران شکل دهد.

او عملیاتی شدن کامل این منطقه را مستلزم تکمیل زیرساخت‌ها، روشن بودن تکلیف مالکیت اراضی، جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی، و ایجاد انگیزه‌های گمرکی و مالیاتی رقابتی دانست و گفت: همکاری مستمر میان دولت، استانداری آذربایجان غربی، وزارت اقتصاد و سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌تواند مسیر توسعه این منطقه را هموارتر کند.

ممکان با اشاره به اینکه مردم چشم انتظار نهایی شدن این پروژه مهم هستند، خاطرنشان کرد: منطقه ویژه اقتصادی سرو یک پروژه عمرانی یا اقتصادی صرف نیست، بلکه بخشی از راهبرد ژئوپلیتیکی ایران برای افزایش عمق تجاری در مرزهای غربی، تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی و اتصال مؤثر به بازارهای منطقه‌ای محسوب می‌شود.