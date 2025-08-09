به من دروغ نگو؛ فراخوانی برای افشای حقیقت

به گزارش خبرنگار کردپرس، هفدهم مرداد و روز خبرنگار است؛ نشسته ای کنار کولر خاموش از بی برقی و از داغی گرما به خودت می پیچی. در این حین صدای درینگ درینگ از گوشی ات بلند می شود. پیامک هایی آمده… تبریک پشت تبریک… تبریکی که هیچ معنا و مفهومی ندارند؛ چرا که این روزها الفبای خبرنگاری جابجا شده و آن که باید خبرنگار باشد یا نیست یا نمی خواهند که باشد یا کاری کرده اند که نباشد! آن که تبریک می گوید هم یا نمی داند خبرنگاری چیست یا می داند و نمی خواهد که بداند! او فقط دوست دارد دیده شود و برایش هیچ تفاوتی ندارد که این دیده شدن چطور شکل می گیرد!؟ او فقط می خواهد در دایره تعریف و تمجید بنشیند و وارد منطقه انتقاد نشود… انتقادی که تنها از ناظرانی به نام خبرنگار بر می آید؛ کسی که وقتی واقعیت عیان را به او وارون نشان می دهند! به جای پذیرش و سکوت، مقتدرانه می ایستد و می گوید «به من دروغ نگو»… و این دقیقاً عنوان همان کتابی است که درست در این روز داری ورق می زنی. کتابی به کوشش «جان پیلجر» روزنامه نگار برجسته و کاوشگر و استاد دانشگاه و مستند ساز حوزه روزنامه نگاری.

او در این کتاب گزارشاتی تاریخ ساز از روزنامه نگاران کاوشگر تهیه و جمع آوری کرده؛ مجموعه ای ضروری از تأثیرگذارترین نوشتارهای کاوشگرانه در ۶۰ سال گذشته…

«به من دروغ نگو» کتابی است بی نظیر که در هر زمانه ای خواندنی بوده و تک به تک گزارشاتی که در این کتاب آمده خارج از حیطه جریان غالب روزنامه نگاری قرار دارد و عنصر مشترک همه آن ها قیام علیه قواعد بازی است. آنجا که «تی. دی. آلمن» روزنامه نگار آزاد آمریکایی و افشاکننده «جنگ پنهان» سازمان سیا علیه کشور لائوس، می گوید: «به من دروغ نگو» نه فقط مجموعه ای از درخشان ترین نمونه های گزارشگری که فراخوانی به اندیشه و عمل برای همه آنانی است که به جهانی استوار بر پایه های شرافت و عدالت برای نوع بشر می اندیشند. او این کتاب را در راستای نشان دادن روزنامه نگاری واقع نگر می داند. «ژورنالیسمِ حقیقتاً واقع‌نگر و فارغ از پیش‌داوری ژورنالیسمی است که نه فقط امر واقع را به‌درستی بیان می‌کند، بلکه معنا و مفهوم رویدادها را هم به‌ درستی در می‌یابد. ژورنالیسمی با این ویژگی نه فقط امروز قانع‌ کننده است، که از بوته‌ آزمایش زمان هم با موفقیت به در خواهد آمد؛ و نه فقط "منابع موثق"، که آشکار شدن حقایق طی تاریخ هم به آن اعتبار می‌بخشد».

«به من دروغ نگو» همچون سفری از میان ۶۰ سال تاریخ معاصر جهان است؛ سفری که با گزارش دلخراشی از کوره های آدم سوزی داخائو در سال ۱۹۴۵ آغاز می شود و با گزارش هایی از جنگ عراق به پایان می رسد. این کتاب بزرگداشتی از گزارش های شجاعانه و اغلب تکان دهنده است و طیفی از بهترین مقالات را پوشش می دهد، از افشاگری های «سیمورهرش» درباره جنگ ویتنام تا افشاگری های «اشلوسر» درباره صنعت غذای فوری و مطالب «ادوارد سعید» درباره تروریسم.

لابلای تک تک گزارشات پی می بری زمانی که سکوت جایگزین حقیقت می‌شود، این سکوت در حقیقت دروغ‌ گویی است… هر جا که پای قدرت وسط باشد به دیدگان تیزبین برای دیدن و نظاره کردن و بیان های صریح برای پرسیدن سوال نیاز است. دقیق دیدن آنچه اتفاق افتاده یا در شرف آن هست و سوال از ارگان های قدرت، وظیفه‌ای است که فقط بر دوش یک شخص مخصوص نیست؛ هر شخصی می‌تواند و باید که این کار را انجام دهد، اما، در این بین خبرنگاران و روزنامه‌ نگاران نقش مهمی را بر دوش دارند و این همان چیزی است که کتاب «پیلجر» نشان می دهد.

کتاب «به من دروغ نگو» مجموعه‌ای از نوشته ها و مقالات روزنامه نگارانی است که با جسارت و تیزبینی پرده از اسرار سیاست مداران و نهادهای قدرتی که جهان را بازیچه تمایلات خویش نموده اند، بر می دارد.

این کتاب شامل ۱۱ مقاله از روزنامه نگاران برجسته بوده که با ترجمه «مهرداد شهابی» و «میرمحمود نبوی» از انتشارات کتاب آمه برای روزنامه نگاران و خبرنگاران همانند کلاس درس خواهد بود. /