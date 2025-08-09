اقلیم کردستان آماده حمایت از بغداد برای اجرای "پروژه روشنایی" است

یه گزارش کردپرس، عزیز احمد، معاون رئیس دفتر نخستوزیر اقلیم کردستان، اعلام کرد که اقلیم در آمادگی کامل بهسر میبرد تا با دولت فدرال عراق برای اجرای پروژه برقرسانی همکاری کند.
او در مطلبی که در شبکه اجتماعی X منتشر کرده، نوشت: «در حال حاضر استانهای اقلیم کردستان شامل اربیل، سلیمانیه و دهوک)، از طریق پروژه روشنایی اقلیم، بهطور کامل و بدون قطعی از برق بهرهمند هستند.»
وی افزود: این استانها اکنون نخستین مناطق عراق هستند که برق منازل از طریق ژنراتورهای گازسوز تأمین میشود و شهروندان آنها بهصورت شبانهروزی از انرژی برق استفاده میکنند.
عزیز احمد همچنین تاکید کرد که اقلیم کردستان آماده است تا بغداد را در دستیابی به چنین پروژهای و تأمین برق مستمر برای سایر نقاط عراق یاری دهد.
