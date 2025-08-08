کردپرس

به گزارش رسانۀ تازه تأسیس «پنجره» در اقلیم کردستان، برنامه آمریکا پایان دادن به حضور حشد الشعبی و محدود کردن نفوذ آن در ساختار امنیتی و نظامی عراق است، به‌گونه‌ای که این نیروها کاملاً تابع دولت عراق شوند.

فرید أسه سرد، رئیس پیشین مرکز تحقیقات استراتژیک اتحادیه میهنی کردستان می‌گوید: «فشارهای آمریکا علیه حشد الشعبی ریشه در پیوند آن با ایران دارد، در حالی که حشد نهادی رسمی است.»

حشد الشعبی در سال ۲۰۱۴ با فتوای مرجعیت عالی شیعیان عراق برای مقابله با داعش تأسیس شد، اما اکنون این نیروها به جریان‌هایی با دستورکارهای مختلف تقسیم شده‌اند و بیشتر در چارچوب نیروها و جریان‌های شیعی فعالیت می‌کنند.

زمانی که پارلمان عراق تلاش کرد قانون جدید مربوط به حشد شعبی را تصویب کند، نیروهای کردی پس از هشدار آمریکا، از شرکت در آن جلسه خودداری کردند.

با اینکه نیروهای شیعه با جدیت در تلاشند این قانون را تصویب کنند، اما تحلیل‌گران سیاسی معتقدند که هشدارهای آمریکا آنها را نگران کرده و برخی از آن‌ها از حمایت خود عقب‌نشینی کرده‌اند.

رئیس پیشین مرکز تحقیقات استراتژیک اتحادیه میهنی کردستان می‌افزاید: «آمریکا می‌خواهد حشد الشعبی منحل شود، چون آن را ابزار ایران می‌داند. همان‌گونه که در سایر زمینه‌ها با ایران مخالف است، در این موضوع نیز فشار وارد می‌کند. با این حال، حشد تاکنون در داخل عراق، به‌ویژه در برابر کردها و اهل سنت، مشکلی ایجاد نکرده است.»

تعداد نیروهای نظامی و اداری حشد الشعبی بیش از ۲۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. حذف کامل این نیروها از فهرست حقوق‌بگیران دولت عراق بحران مالی بزرگی ایجاد خواهد کرد. از این رو، آمریکا پیشنهاد داده است که این نیروها تحت کنترل کامل دولت عراق قرار گیرند و بخشی از ارتش یا نیروهای امنیتی رسمی شوند.

فرید أسه سرد در ادامه گفته است: «عراق همچنان به حشد نیاز دارد، اما آمریکا آن را مشابه سپاه پاسداران می‌بیند و نگران آن است که ایران از طریق حشد نفوذ خود را گسترش دهد. بدون شک ایران نفوذ قابل‌توجهی در بخش‌هایی از حشد دارد و برخی گروه‌ها ارتباطات بسیار قوی با ایران دارند.»