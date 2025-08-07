کشته شدن نزدیک به ۱۰ هزار نفر در سوریه طی هشت ماه گذشته

به گزارش کردپرس، دیده‌بان حقوق بشر سوریه (SOHR) در گزارشی اعلام کرد که از زمان فروپاشی حکومت بشار اسد در دسامبر سال گذشته، خشونت‌ها در سوریه شدت گرفته و ابعاد نگران‌کننده‌ای یافته است. طبق گزارش این دیده‌بان، در بازه زمانی ۸ دسامبر ۲۰۲۴ تا ۶ آگوست ۲۰۲۵، دست‌کم ۹۸۸۹ نفر در جریان درگیری‌ها، حملات و اعدام‌ها جان خود را از دست داده‌اند.

بر اساس این گزارش، ۷۴۹۹ نفر از کشته‌شدگان را غیرنظامیان تشکیل می‌دهند که در میان آن‌ها ۳۹۶ کودک و ۵۴۱ زن نیز به چشم می‌خورند. گزارش می‌افزاید که ماه مارس، با ۲۶۴۴ مورد مرگ‌ومیر، خونین‌ترین ماه در این بازه زمانی بوده و ۱۷۲۶ نفر از کشته‌شدگان در آن ماه طی اعدام‌های میدانی جان باخته‌اند.

جزئیات آمار ماهانه کشته‌شدگان:

۸ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴: ۲۳۵۴ نفر

ژانویه ۲۰۲۵: ۱۱۲۲ نفر

فوریه: ۶۰۳ نفر

مارس: ۲۶۴۴ نفر

آوریل: ۴۵۲ نفر

می: ۴۲۸ نفر

ژوئن: ۳۹۱ نفر

جولای: ۱۷۳۳ نفر

۱ تا ۶ اوت: ۱۶۲ نفر

دیدبان حقوق بشر سوریه تأکید کرده است که این تلفات تنها ناشی از درگیری با نیروهای هیئت تحریرالشام (HTS) نبوده، بلکه حملات هوایی گروه‌های جهادی، گروه‌های مسلح وابسته به ترکیه، نیروهای محلی، و همچنین حملات اسرائیل و ترکیه نیز نقش چشمگیری در افزایش شمار قربانیان داشته‌اند.

همچنین، مواردی از مرگ در زندان‌های تحت کنترل دولت موقت سوریه به دلیل شکنجه گزارش شده است. بر اساس این گزارش، شناسایی هویت قربانیان به شکل سیستماتیک و بر مبنای وابستگی‌های سیاسی یا قومی آن‌ها انجام گرفته است.