سه کشته بر اثر درگیری در یکی از خیابانهای اربیل

بە گزارش کردپرس بر اساس گزارشهای اولیه، این درگیری شامگاه چهارشنبه (۶ اوت ۲۰۲۵) ساعت ۸:۳۰ دقیقه در پمپبنزین واقع در خیابان کویه رخ داد.
کارزان صالح، سخنگوی پلیس اربیل، با تأیید این حادثه اظهار داشت: "ما از کشته شدن سه نفر آگاه شدهایم و تیمهایمان به محل اعزام شدهاند."
خبرگزاری شارپرس نوشتە است: منابع محلی گزارش دادند که کارمند پمپبنزین، راننده یک خودرو، و سرنشین آن درگیر شدند که در نهایت کارمند پمپبنزین اقدام به شلیک کرد و هر سه نفر کشته شدند.
نیروهای امنیتی بلافاصله در محل حضور یافتند و اجساد قربانیان توسط پلیس به پزشکی قانونی اربیل منتقل شد.
سخنگوی پلیس اربیل نیز تأیید کرد که یک نیروی امنیتی در صحنه مستقر شده و تحقیقات در جریان است. مدیریت پلیس اربیل اعلام کرد که تیمهای ویژه مظنونان را دستگیر کردهاند و با دستور قاضی، آنها در بازداشت هستند. تحقیقات برای روشن شدن جزئیات بیشتر این حادثه همچنان ادامه دارد.
