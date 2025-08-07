۱۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۷:۰۹

سه کشته بر اثر درگیری در یکی از خیابانهای اربیل

سرویس عراق و اقلیم کردستان- در یک حادثه خونین در خیابان کویه اربیل، درگیری بین چند نفر در یک پمپ‌بنزین به کشته شدن سه شهروند منجر شد. پلیس اربیل اعلام کرد که تحقیقات برای شناسایی دقیق علت و دستگیری مظنونان ادامه دارد.

بە گزارش کردپرس بر اساس گزارش‌های اولیه، این درگیری شامگاه چهارشنبه (۶ اوت ۲۰۲۵) ساعت ۸:۳۰ دقیقه در پمپ‌بنزین واقع در خیابان کویه رخ داد.

کارزان صالح، سخنگوی پلیس اربیل، با تأیید این حادثه اظهار داشت: "ما از کشته شدن سه نفر آگاه شده‌ایم و تیم‌هایمان به محل اعزام شده‌اند."

خبرگزاری شارپرس نوشتە است: منابع محلی گزارش دادند که کارمند پمپ‌بنزین، راننده یک خودرو، و سرنشین آن درگیر شدند که در نهایت کارمند پمپ‌بنزین اقدام به شلیک کرد و هر سه نفر کشته شدند.

نیروهای امنیتی بلافاصله در محل حضور یافتند و اجساد قربانیان توسط پلیس به پزشکی قانونی اربیل منتقل شد.

سخنگوی پلیس اربیل نیز تأیید کرد که یک نیروی امنیتی در صحنه مستقر شده و تحقیقات در جریان است. مدیریت پلیس اربیل اعلام کرد که تیم‌های ویژه مظنونان را دستگیر کرده‌اند و با دستور قاضی، آن‌ها در بازداشت هستند. تحقیقات برای روشن شدن جزئیات بیشتر این حادثه همچنان ادامه دارد.

