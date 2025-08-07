بە گزارش کردپرس مصطفی قرهسو در جدیدترین مصاحبه خود با رسانه هابر، درباره سالگرد حملات شنگال، اظهار داشت: "نسلکشی ایزدیها یکی از وحشیانهترین نسلکشیهای قرن بیستم بود. هدف قرار دادن شنگال توسط داعش تلاشی برای نابودی هویت ایزدیها بود، اما در برابر حملات داعش، ی.پ.گ، ی.پ.ژ، و نیروهای دفاعی آنها شجاعت و پایداری تاریخی خود را نشان دادند."
او افزود: "وقتی نیروهای پیشمرگه حزب دمکرات کردستان از شنگال فرار کردند، همه رزمندگان ما میگفتند: 'میخواهیم به شنگال برویم.' این یک خواست جمعی بود، انگار نیروهای ما احساس میکردند که شنگال متعلق به آنهاست. برخی حتی بدون اجازه و بهصورت داوطلبانه به سمت شنگال حرکت میکردند. تعدادی از آنها همرزمان زخمی جنگ بودند که هدفشان نجات ایزدیها از قتلعام بود. همه مبارزان و کادرهای ما در زمان حمله به شنگال اعلام آمادگی کرده بودند؛ این یک موضع تاریخی بود که نباید مردم ما، مردم ایزدی، و بشریت این حقیقت تاریخی را فراموش کنند."
مصطفی قرهسو تأکید کرد: "باید این موضوع برای ایزدیها روشن شود؛ وقتی داعش به شنگال حمله کرد، آن لحظه روز تجدید پیمان ما بود. ما واقعاً در گفتوگوهایمان بحث میکردیم که چگونه خودمان را به شنگال برسانیم و آنها را از قتلعام نجات دهیم. واقعاً تمام امکانات خود را برای برآورده کردن نیازها به کار گرفتیم."
درباره "حق امید" در ترکیه، مصطفی قرهسو گفت: "یک سال است که سیاستی برای انکار وجود دارد. فراموش کردن موضوع حق امید توسط دادگاه حقوق بشر اروپا بیش از ۱۰ سال طول کشیده است. سال گذشته هشداری داده شد، و پس از یک سال، دوباره بر آن تأکید شد، اما دولت ترکیه تاکنون در این زمینه گامی برنداشته است."
او افزود: "عدم اقدام در این زمینه، قطعاً با نحوه برخورد با مسئله کرد، نحوۀ برخورد با رهبر آپو و نحوۀ برخود با تمام فرایند، مرتبط است. پاسخی که به "حق امید" داده میشود، واقعاً غیرمنصفانه، نادرست، و غیرقانونی است، با قوانینی که خودشان وضع کردهاند. سنخیت ندارد، اما دولت با وقاحت میگوید: 'باید سازمان خود را منحل کند و خلع سلاح شود، تا حق امید تأمین شود، حتی گفتهاند: 'بیاید و در پارلمان صحبت کند.' آنها جرأت نداشتند که این موضوع در پارلمان مطرح شود، در غیر این صورت، رهبری میتوانست نقش مهمی در پایان دادن به همه فعالیتها تحت نام پکک و تلاش برای خلع سلاح بهطور شفاف ایفا کند و برای عموم روشن سازد."
مصطفی قرهسو اظهار داشت: "ما اکنون در یک فرآیند مهم در حال پیشرفت هستیم. واقعاً در این زمینه، رهبری و جنبش ما یکپارچه شدهاند. ما میخواهیم این فرآیند را به نقطهای برسانیم که دموکراتیزە کردن ترکیه و حل مسئله کرد بهطور کامل محقق شود. از این منظر، در حالی که ما و رهبر آپو رویکردی مشابه داریم و رهبر آپو بارها بر اهمیت این موضوع تأکید کرده است، جنبش ما موضعی قاطع درباره پایان دادن به همه فعالیتها تحت نام پکک و تلاش برای خلع سلاح نشان داده است."
او ادامه داد: "تلاش برای رسیدن به حق امید و فراهم نکردن فرصت برای فعالیت آزاد و بیقید و شرط رهبر آپو، واقعاً یک بیانصافی بزرگ است. این بیانصافی نباید رخ دهد. اگر این بیانصافی انجام نشود، فرآیند بیشتر به جلو پیش میرود و تغییرات روشنتر میشوند. نگرانیهایی که اکنون در افکار عمومی وجود دارد، از بین میروند."
درباره مسئله کرد و دموکراتیزە کردن، مصطفی قرهسو گفت: "اگر بحث درباره مسئله کرد و دموکراتیزە کردن باشد، نشاندهنده آن پارلمان است و پارلمان راهحل را فراهم میکند. با تصمیمهایی که در پارلمان گرفته میشود، باید راهحل ارائه شود. از این منظر، تشکیل یک کمیسیون در پارلمان معنادار است. مهم این است که کمیسیون چگونه کار میکند و اهدافش چیست. تشکیل چنین کمیسیونی مهم است، اما این کمیسیون باید بر اساس قانون تأسیس شده باشد. اهدافش باید روشنتر و مشخصتر اعلام شده باشد، یعنی باید برنامهای برای دموکراتیزە کردن ترکیه و حل مسئله کرد وجود داشته باشد. اینها هنوز بهطور کامل مشخص نشدهاند، اما تشکیل آن مهم است."
او افزود: "فقط تشکیل یک کمیسیون کافی نیست؛ میخواهم بهویژه به این نکته اشاره کنم که نام این کمیسیون باید بهدرستی انتخاب شود. از این نظر، نامی که با دموکراتیزە کردن سنخیت داشتە باشد تأثیر مثبت خواهد داشت. نمیتوان با گفتن 'ترکیه بدون تروریسم' که هر روز تکرار میشود، کمیسیونی تشکیل داد."
مصطفی قرهسو تأکید کرد: "اکنون این کمیسیون باید نقش مهمی ایفا کند. ابتدا باید با رهبر آپو گفتوگو کند، زیرا این فرآیند با مسئله کرد و پرسشهایی که از آن سرچشمه میگیرند مرتبط است. رهبر آپو نماینده اصلی و در مرکز این مسئله است. از این رو، اگر این کمیسیون واقعاً کار کند، راهحلهای واقعی ارائه دهد، فعالیتهایش را بهصورت شفاف نشان دهد، و واقعاً یک کار مؤثر انجام دهد، باید با رهبر آپو گفتوگو کند. این باید اولین موضوع باشد. تا زمانی که با رهبر آپو گفتوگو نشود، این کمیسیون چندان سودمند نخواهد بود."
او درباره وضعیت آن دسته از رزمندگانی که اسلحه خود را تحویل دادهاند، گفت: "بدون شک وضعیت آن دسته از رزمندگانی که اسلحه خود را تحویل دادهاند، مهم است و باید این موضوع حل شود. اما باید این موضوع در اولویت حل شود. اگر دموکراتیزە کردن محقق نشود، قوانین متعدد وضع نشوند، و در قبال مسئله کرد گامی برداشته نشود، تمامی تلاشها ضایع خواهد شد. در حال حاضر، کسانی که برای آزادی مردم کرد سخن میگویند و برای آن تلاش میکنند، صرفاً به این دلیل که دیدگاه خود را بیان میکنند، دستگیر میشوند. اگر اکنون فضایی به این شکل دموکراتیک نباشد و گامی برداشته نشود، سرنوشت آنهایی که بازمیگردند چه خواهد شد؟ دستگیر میشوند، بازمیگردند، درباره مسئله کرد صحبت میکنند، خود را سازماندهی میکنند، و برای حل مسئله کرد تلاش میکنند، اما در آن زمان دستگیر میشوند. این درست نیست."
مصطفی قرهسو درباره مسئله کرد گفت: "مسئله کرد حل خواهد شد و بر پایه دموکراتیزە کردن پیش میرود. باید قوانینی که دموکراتیزە کردن را بسیار تقویت کرده و زمینهساز حل مسئله کرد هستند، اجرا شوند. این موضوع باید در کمیسیون مورد بحث قرار گیرد. این کمیسیون نباید صرفاً به وضعیت آنهایی که اسلحه تحویل دادهاند محدود شود."
