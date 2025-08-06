تصادف مرگبار در محور دهلران با ۳ فوتی و ۵ مجروح

به گزارش خبرگزاری کردپرس، سرهنگ ابوالفضل کهزادی در گفت وگو با خبرنگار پلیس، اظهار داشت: در پی اعلام فوریت های پلیسی 110مبنی وقوع یک فقره تصادف در محور دهلران به مهران کیلومتر ۲ خروجی دهلران، کارشناسان پلیس راه و عوامل امدادی جهت بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور کارشناسان پلیس راه مشخص شد، راننده سواری پژو ۴۰۵ به علت انحرافی به چپ باعث وقوع حادثه و برخورد با وانت نیسان و تاکسی پژو ۴۰۵ شده است.

سرهنگ کهزادی ادامه داد: در اثر این حادثه متأسفانه ۳ نفر از سرنشینان سواری پژو ۴۰۵ فوت و راننده وانت نیسان و تعداد ۵ نفر از سرنشینان مصدوم که توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس پلیس راه انتظامی استان بیان کرد : برابر اعلام کارشناسان پلیس راه علت تامه تصادف، بی احتیاطی از جانب راننده سواری پژو ۴۰۵ به علت انحراف به چپ نسبت به وانت نیسان و تاکسی پژو تشخیص داده شده است و قصور راهداری در خصوص ایمنی محور درحال بررسی است.

سرهنگ کهزادی در پایان اظهار کرد: با توجه به نقش سرعت در شدت تصادفات، سبقت و انحراف به چپ به عنوان علل وقوع سانحه از رانندگان محترم تقاضا می‌شود با توجه شلوغی محورها و حضور زائران خسته و افزایش ریسک تصادفات از عجله و شتاب و انجام اقداماتی که باعث کاهش تمرکز می‌شود پرهیز کنند.