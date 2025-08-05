به گزارش کردپرس، محمد حاجی محمود، رئیس حزب سوسیال دمکرات کردستان، در گفت‌وگو با رسانه حزب خود بیان داشت: «برخی افراد در کردستان به نام حمایت از غزه اقدام به جمع‌آوری پول می‌کنند، در حالی که نمی توان آنها را کُرد خطاب کرد. این افراد به بهانه کمک به فلسطین، جیب مردم را خالی می‌کنند و باید دولت اقلیم جلوی آن‌ها را بگیرد.»

او افزود: «هیچ‌کس بدون رضایت اسرائیل نمی‌تواند چیزی را به اسرائیل برساند؛ پس این افراد در کردستان که پول جمع‌آوری می‌کنند، چگونه و از چه طریقی می‌خواهند این پول را به فلسطین برسانند؟ آیا با اسرائیل هماهنگ کرده‌اند؟»

محمد حاجی محمود پرسید: «این پول‌ها به دست چه کسی می‌رسد؟ رسید آن‌ها به نام چه کسی صادر شده؟ چرا این افراد نمی‌گویند که با رضایت اسرائیل اقدام می‌کنند؟»

وی در پایان گفت: «در حالی‌که گفته می شود مردم کردستان با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند، فقط در یکی از شهرهای کوچک منطقه ۴۰۰ میلیون دینار به نام فلسطین جمع‌آوری شده است. این کار نوعی کلاه‌برداری از مردم است و دولت اقلیم باید آن را متوقف کند و برای چنین اقدامات بی‌حسابی محدودیت تعیین کند.»