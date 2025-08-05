کردپرس
به نوشته سایت خبری کردستان24، به تازگی، یکی از وزیران نزدیک به جریان صدر، جزئیاتی از نشستهای داخلی «چارچوب هماهنگی شیعیان» را فاش کرده است. او در شبکهی اجتماعی ایکس نوشت که سودانی در یکی از این نشستها با گلایه گفته است: «در طول سه سال دولت خود، هیچ درخواستی از سوی رهبران چارچوب هماهنگی را رد نکردهام؛ بهویژه زمانی که از من خواستید دستگاه مبارزه با تروریسم را محدود کنم، از تسلیح آن جلوگیری کرده و بودجهاش را به نصف کاهش دهم.»
بر اساس این روایت، سودانی همچنین گفته است: «اکنون حشد شعبی از دستگاه مبارزه با تروریسم قدرتمندتر است. با وجود تمام این خدمات، چرا از پشت به من خنجر میزنید و برای ندادن دور دوم نخستوزیری به من، پنهانی توافق میکنید؟»
در همین راستا، محمد سیهود، دبیرکل تجمع «اجیال»، اعلام کرده است: «حتی اگر ۱۰۰ کرسی هم به دست آوریم، نمیتوانیم نخستوزیری را بدون اجماع تضمین کنیم.» او تأکید کرد که فراکسیونهای شیعه بر سر لزوم تشکیل یک ائتلاف بزرگ اتفاق نظر دارند تا از خطر از دست دادن پست نخستوزیری جلوگیری کنند.
از سوی دیگر، ابوتراب تمیمی، از رهبران سازمان بدر، اشاره کرده است که آنها برای نامزدی هادی عامری تلاش میکنند. او گفت: «نخستوزیر آینده غیرقابل پیشبینی خواهد بود. سازمان بدر در دورهی آینده هادی عامری را نامزد میکند، زیرا او شخصیتی غیرطائفهای و به دور از سیاست سهمیهبندی است.»
نظر شما