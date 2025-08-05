ماینرهای غیرمجاز از یک کارگاه صنعتی در ارومیه کشف شدند

به گزارش کردپرس، حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ٥ دستگاه ماینر به ارزش یک میلیارد و 18 میلیون ریال در شعبه هشتم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط ماینرهای کشف شده متخلف را به پرداخت یک میلیارد و 18 میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی ماینرها محکوم کرد.

به گفته نجف زاده ماموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان ارومیه ماینرهای کشف شده را در بازرسی از یک کارگاه صنعتی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد/.