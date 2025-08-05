آغاز طرح نظارتی اربعین در کردستان/با گران فروشان بازار قاطعانه برخورد می شود

به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان در جریان سفر یک روزه به شهرستان بیجار و در نشست ستاد تنظیم بازار این شهرستان، از آغاز طرح تشدید نظارت بر بازار ایام اربعین حسینی خبر داد.

وی با بیان اینکه این طرح از دهم تا سی ام مرداد ماه ۱۴۰۴ در سراسر استان اجرا می شود، افزود: تمامی رؤسای شعب تعزیرات و نیروهای ما در آماده باش کامل هستند و شهرستان بیجار نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی و قرار داشتن در مسیر تردد زائران، از اولویت های این طرح نظارتی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از اجرای گشت های مشترک با محوریت فرمانداری و مشارکت نهادهایی چون سازمان صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های نظارتی خبر داد و اظهار کرد: این گشت ها با هدف کنترل قیمت ها، بررسی وضعیت عرضه و مقابله با تخلفات صنفی با جدیت ادامه دارد.

رحیمیان به وضعیت تأمین کالاهای اساسی در استان اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر کمبودی در تأمین کالاهای اساسی در استان و شهرستان بیجار وجود ندارد و روند توزیع نیز رضایت بخش گزارش شده است.

وی به موضوع قیمت گذاری برنج های وارداتی پرداخت و یادآور شد: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت برنج وارداتی هندی باید ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان و قیمت برنج پاکستانی ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان باشد، ولی متأسفانه در سطح استان و حتی کشور، این اقلام با نرخ هایی بالاتر عرضه می شوند که برخورد با این تخلف در دستور کار تعزیرات، دادستانی و نهادهای بازرسی قرار دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان بیان کرد: در صورت تداوم این تخلف، برخی مدیران و مسئولان مرتبط به مراجع قضایی معرفی خواهند شد و انتظار می رود با همکاری اصناف و نهادهای ناظر، طی روزهای آینده شاهد بازگشت قیمت ها به نرخ مصوب باشیم.

بازدید میدانی از واحدهای صنفی و صنعتی بیجار

در پایان این نشست، اعضای کارگروه تنظیم بازار بیجار ضمن ارائه گزارش هایی درباره وضعیت فعلی بازار و مقایسه قیمت کالاهای اساسی نسبت به ماه های گذشته، تصمیمات لازم را برای افزایش سطح نظارت اتخاذ کردند.

پس از پایان جلسه، مسئولان حاضر از چند واحد صنفی و تولیدی شهرستان از جمله واحد فروش شرکت سیمان کردستان بازدید میدانی به عمل آوردند و از نزدیک در جریان وضعیت قیمت گذاری و عرضه قرار گرفتند.