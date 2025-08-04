تردد ۸۲ هزار زائر اربعین از مرز خسروی

محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار کردپرس با اعلام این خبر عنوان کرد: خسروی از قدیم الایام دروازه تجارت و زیارت در غرب کشور بوده است و یکی از بهترین مرزهای اربعینی به لحاظ امکانات رفاهی و زیرساخت‌های خدماتی و مبادلاتی است‌.

وی تصریح کرد: هماهنگی‌های انجام شده مواکب از امروز آماده خدمات رسانی به زوار اربعین هستند و امکانات و اقلام مورد نیاز در اختیار آن ها قرار گرفته است.

شفیعی افزود: با توجه به پیش بینی های صورت گرفته پیرامون اقبال گسترده زوار حسینی از مرز خسروی، به برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام گرفته، فضای پارکینگ‌ها توسعه پیدا کرده است و این مجموعه‌ها با یک نظم و ساماندهی مناسب آماده خدمات رسانی به زوار حسینی هستند.

فرماندار قصر شیرین ادامه داد: تاکنون سه پارکینگ بزرگ با ظرفیت ۱۱ هزار خودرو تکمیل شده است و ترافیک در سطح شهر قصرشیرین، جاده برکت و جاده ساحلی و پایانه خسروی کاملا روان است.