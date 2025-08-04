آغاز رسمی پیاده روی اربعین از مرز باشماق مریوان/ظرفیت اسکان و حمل ونقل رایگان فراهم شد

به گزارش کرد پرس، علی اکبر ورمقانی در جلسه شورای اطلاع رسانی استان کردستان که با محوریت برنامه های اربعین و هفته دولت برگزار شد، با اشاره به آمادگی کامل استان برای پذیرایی از زائران حسینی، گفت: پیش بینی ما اسکان و خدمات رسانی به ۳۰۰ هزار زائر است و تاکنون تنها ۵۷۰۰ نفر از زوار در سامانه برای تردد از مرز باشماق ثبت نام کرده اند، که نسبت به ظرفیت موجود بسیار پایین است.

وی با تأکید بر رایگان بودن مسیرهای حمل ونقل از مریوان تا باشماق و از باشماق تا سلیمانیه، اظهار کرد: چهار مسیر متفاوت برای انتقال زوار به نجف، کربلا، کاظمین و حسینیه در عراق تعریف شده که زوار می توانند به دلخواه یکی را انتخاب کنند و برگشت زوار نیز از یک مسیر واحد، احتمالاً حسینیه، انجام خواهد شد.

معاون استاندار کردستان از تجهیز مرز باشماق به امکاناتی چون خودروهای حمل زباله، آتش نشانی و خدمات شهری با همکاری تهران خبر داد و افزود: موکب ها در نقاط مختلف استان از جمله سنندج، کامیاران، بیجار، سقز و مسیرهای منتهی به مرزهای ایلام و کرمانشاه نیز آماده خدمات رسانی هستند.

ورمقانی با قدردانی از رسانه ها خواست که با اطلاع رسانی گسترده، زمینه تغییر مسیر زوار از مرزهای جنوبی به باشماق را فراهم کنند و ادامه داد: هوای خنک، نزدیکی جغرافیایی، و زیرساخت های جدید این مرز، مزیت های مهمی برای زائران است.

وی با اشاره به علاقه مردم مریوان به میزبانی از زوار یادآور شد: مطالبه مردم این منطقه برای افزایش تردد زائران جدی است و میزبانی خوب و مهمان نوازی مردم کردستان همواره زبانزد بوده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان از آمادگی برای اسکان خبرنگاران در منطقه خبر داد و بیان کرد: در صورت اعلام اسامی، محل اسکان و نقطه استقرار در مرز برای خبرنگاران هماهنگ خواهد شد و تردد روزانه خبرنگاران توصیه نمی شود و استقرار ۱۰ تا ۱۵ روزه گزینه بهتری است.

ورمقانی بر اهمیت تقویت انسجام اجتماعی، هم افزایی نهادها و تداوم اطلاع رسانی موثر در فضای مجازی و رسانه ای برای موفقیت اربعین ۱۴۰۴ تأکید کرد.

اربعین امسال در کردستان، ترکیب ایمان و هویت فرهنگی خواهد بود

رئیس کمیته فرهنگی ستاد اربعین حسینی (ع) استان کردستان نیز در این جلسه با اشاره به رویکرد فرهنگی متفاوت اربعین امسال، گفت: امسال تلاش کردیم اربعین را از یک مسیر عبور زائران به یک تجربه فرهنگی و معنوی غنی تبدیل کنیم؛ با بهره گیری از هویت بومی و ظرفیت های فرهنگی استان کردستان.

علی اصغر دریایی با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش عمومی، اظهار کرد: در این بخش، تولید محتواهایی با محوریت بوم فرهنگی استان، طراحی بنرهایی با اشعار شاعران اهل سنت و روایت های علمای دینی و همچنین تهیه بروشورهای مسیریاب از مبادی ورودی استان تا مرز باشماق مریوان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ارائه توصیه های سفر ایمن و فرهنگی در قالب بروشورهای ویژه و تولید اقلام فرهنگی متنوع برای همراهی با زائران از دیگر بخش های خدمات فرهنگی ما بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان به برنامه های تخصصی کمیته فرهنگی در نقطه مرزی باشماق اشاره کرد و ادامه داد: در مریوان و محدوده مرزی باشماق، اجرای تئاتر خیابانی با محوریت حماسه اربعین، نمایشگاه های تجسمی با روایت تصویری از شور و شعور حسینی و آیین های موسیقایی چون چمری نوازی و دف نوازی، فضایی فرهنگی و آیینی برای زائران فراهم می کند.

دریایی با تأکید بر مشارکت مردمی در شهرستان ها، یادآور شد: برنامه هایی نظیر تعزیه خوانی در حمزه عرب بیجار، کنگره ملی شعر عاشورایی در قروه، و آیین چمری نوازی در کامیاران با حضور و همراهی مردم برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات مرکز استان نیز بیان کرد: در سنندج، موکب تخصصی «فرهنگ و هنر» برپا می شود که ضمن میزبانی از هنرمندان و فعالان فرهنگی، پوشش خبری روزانه از رویدادهای اربعین را با حضور خبرنگاران انجام خواهد داد.

رئیس کمیته فرهنگی ستاد اربعین حسینی (ع) استان کردستان گفت: در هر شهرستان نیز یک موکب فرهنگی - هنری ویژه برپا خواهد شد تا اربعین امسال در کردستان، ترکیبی باشد از معنویت، هنر و هویت اصیل فرهنگی استان؛ ما به دنبال آن هستیم که زائر نه فقط از مسیر عبور کند، بلکه با فرهنگ این دیار نیز همراه شود.