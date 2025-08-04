حمایت آمریکا از مذاکرات کردها و دمشق در پاریس

به گزارش کردپرس، دفتر آبراهام حماده، نماینده کنگره آمریکا، اعلام کرد این عضو کنگره در جریان تماس تلفنی با مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) — متحد اصلی ایالات متحده در نبرد علیه داعش — گزارشی از آخرین تحولات امنیتی و سیاسی شمالشرق سوریه دریافت کرد.
این نماینده کنگره ضمن قدردانی از تلاشهای «ژنرال مظلوم کوبانی» و دولت موقت دمشق در ادامه روند جستوجوی پیکر کیلا مولر، امدادگر آمریکایی، ابراز امیدواری کرد که او سرانجام در زادگاهش در ایالت آریزونا به خاک سپرده شود.
در ادامه بیانیه دفتر آبراهام حماده آمده است:«نیروهای دموکراتیک سوریه که متشکل از بیش از ۱۰۰ هزار رزمنده عرب و کرد هستند و تحت آموزش ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا قرار گرفتهاند، بیش از یک دهه است که از یکسوم خاک شمالشرقی خاک سوریه محافظت میکنند. این نیروها موفق شدهاند مدلی تمرکززدایانه از حکمرانی ایجاد کنند که در آن حقوق اقلیتهایی چون مسیحیان، عربها و کردها به رسمیت شناخته شده و محافظت میشود.»
همچنین«ژنرال مظلوم کوبانی در این دیدار بر نیاز نیروهای دموکراتیک سوریه به زمان و فضای سیاسی برای تقویت چارچوب حکمرانی فراگیر خود در روند گذار سوریه تأکید کرد.»
بر اساس این بیانیه، دور جدید مذاکرات میان دمشق و SDF قرار است در ماه جاری در پاریس و با حمایت دولت ترامپ از سر گرفته شود؛ مذاکراتی که با هدف عبور سوریه از مدل حکمرانی گذشته بهسوی نظامی مبتنی بر حقوق و آزادیهای همگانی طراحی شده است.
نماینده کنگره آمریکا در پایان تأکید کرد که ایالات متحده همچنان کانالهای گفتوگو با همه طرفهایی را که به صلح در سوریه پایبند هستند، باز نگه خواهد داشت.
