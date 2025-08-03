به گزارش کردپرس، ریبر احمد، وزیر امور داخلی دولت اقلیم کردستان، روز یکشنبه، ۳ اوت ۲۰۲۵ (۱۲ مرداد ۱۴۰۴)، در یک کنفرانس خبری با اشاره به مشکلات ایجاد شده در پرداخت حقوق کارمندان اقلیم، اظهار داشت: «موضوع حقوق به یک داستان طولانی تبدیل شده است، در حالی که حقوق، یک حق اولیه برای مردم کردستان است و زندگی آنان به آن وابسته است.»

وی تأکید کرد: «مبنای روابط ما با دولت عراق، قانون اساسی است. باید به قانون اساسی بازگشت و آن را اجرا کرد. حقوق مردم کردستان باید پرداخت شود و سیاست خصومت علیه مردم کردستان پایان یابد.» وزیر امور داخلی افزود: «قطع حقوق و بودجه‌ی کردستان کمتر از فجایعی نیست که پیش‌تر بر سر این اقلیم آمده است. محاصره‌ی عمومی مردم کردستان یک فاجعه‌ی بزرگ است.»

ریبر احمد با بیان اینکه دولت اقلیم کردستان تمام تعهدات خود را در قبال دولت فدرال اجرا کرده است، گفت که توافق اخیر نیز با وجود اینکه خارج از چارچوب قانون و قانون اساسی بود، برای پرداخت حقوق مردم از سوی نخست‌وزیر و شورای وزیران پذیرفته شد. لذا دولت فدرال باید به بهانه‌جویی‌ها پایان داده و حقوق مردم را پرداخت کند.

هشدار درباره‌ی تغییر دموگرافی در مناطق کردستانی

وزیر امور داخلی درباره‌ی وضعیت مناطق مشمول ماده‌ی ۱۴۰ قانون اساسی اظهار داشت: «تمام اقلیت‌هایی که در این مناطق زندگی می‌کنند، از جمله ایزدی‌ها، مسیحیان و شبک‌ها، با تهدید جدی موجودیت و نابودی فرهنگ خود مواجه هستند، زیرا تغییرات دموگرافیک گسترده‌ای در این مناطق در حال انجام است.» وی از جامعه‌ی بین‌المللی و دولت فدرال خواست تا برای این تغییرات دموگرافیک حد و مرزی تعیین کنند.

تحقیقات درباره‌ی حملات پهپادی

ریبر احمد در خصوص حملات پهپادی به اقلیم کردستان اعلام کرد: «یک کمیته‌ی تحقیقاتی مشترک و فنی میان دولت اقلیم و دولت فدرال در حال فعالیت است تا مشخص کند این پهپادها متعلق به کدام گروه مسلح عراقی است.» وی افزود: «اما برای هر دو دولت مشخص است که کدام گروه‌ها این نوع پهپادها را در اختیار دارند و پیش‌تر نیز از آن‌ها علیه اقلیم کردستان استفاده کرده‌اند. ما می‌دانیم این پهپادها کجا ساخته می‌شوند و با چه هدفی به سمت اقلیم روانه شده‌اند، اما منتظر نتیجه‌گیری رسمی کمیته‌ی مشترک هستیم تا عاملان شناسایی و مجازات شوند.»

لازم به ذکر است از ابتدای ماه ژوئیه تاکنون بیش از ۲۰ حمله‌ی پهپادی و موشکی به شهرهای اقلیم کردستان انجام شده است. همچنین در تاریخ ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۵ (۶ مرداد ۱۴۰۴)، هیئتی عالی‌رتبه از بغداد به ریاست قاسم اعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، به اریبل سفر و با ریبر احمد دیدار کرد. اعرجی در آن دیدار تأکید کرده بود که این حملات به اعتبار و اقتصاد عراق آسیب می‌زند و عاملان آن مجازات خواهند شد.