بغداد هنوز مجوز فروش نفت تولیدی اقلیم کردستان را صادر نکرده است

به گزارش کردپرس، وزارت دارایی اقلیم کردستان اعلام کرد: ۱۲۰ میلیارد دینار درآمد داخلی آماده ارسال به بغداد است، اما هنوز مشکل دریافت مجوز برای فروش نفت اقلیم پابرجاست. به گفته این وزارتخانه، تا زمانی که این مسئله حل نشود، امکان ارسال درآمدها نیز ممکن نیست.

به نوشته سایت خبری هاولاتی، یک منبع در وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم کردستان گفت: «درآمد نفتی ماه ژوئن که بالغ بر ۱۲۰ میلیارد دینار است، آماده ارسال به بغداد می‌باشد، اما دولت عراق هنوز با دریافت نفت تولیدی اقلیم موافقت نکرده است. این نفت اکنون در توان میادین تولیدی اقلیم قرار دارد و اگر مشکل حل شود، انتقال پول نیز آسان خواهد شد.»

در حال حاضر توان تولید نفت اقلیم کردستان روزانه حدود ۱۵۰ هزار بشکه است. اگر مشکلات امنیتی رفع شود و شرکت‌ها اطمینان پیدا کنند، پیش‌بینی می‌شود تولید به ۲۸۰ هزار بشکه در روز برسد که از این میزان، ۲۳۰ هزار بشکه به بغداد اختصاص می‌یابد.

وزارت دارایی اقلیم کردستان اعلام کرد که لیست حقوق‌بگیران ماه ژوئیه از طریق یک تیم فنی به بغداد ارسال شده است.

این در حالی است که حقوق‌بگیران اقلیم هنوز حقوق ماه ژوئن خود را دریافت نکرده‌اند.

بیش از یک ماه است که لیست حقوق ماه ژوئن به بغداد ارسال شده، اما یکی از مسئولان وزارت دارایی اقلیم گفت: «بازبینی بغداد بر لیست حقوق ماه ژوئن کامل شده و تاکنون هیچ‌گونه ایرادی به ما اعلام نشده است.»

اکنون لیست حقوق هر دو ماه ژوئن و ژوئیه در بغداد موجود است، در حالی که تراز مالی ماه ژوئن نیز آماده است. تیم‌های وزارت دارایی اقلیم مشغول تهیه تراز مالی ماه ژوئیه هستند تا آن را تا پیش از ۱۵ اوت به بغداد تحویل دهند.

در مورد مسئله حقوق و نفت، شاخوان عبدالله، نائب رئیس پارلمان عراق روز گذشته اعلام کرد: «ما نشستی با سفیر آمریکا داشتیم. آن‌ها نیز معتقدند که این مشکل نباید بیشتر از سوی دولت فدرال به تأخیر بیفتد.»

او افزود: «فشارهایی بر دولت فدرال وجود دارد تا موضوع صادرات نفت و پرداخت حقوق دو ماه ژوئن و ژوئیه را تسریع کند.»