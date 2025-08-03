به گزارش کردپرس، شاخوان عبدالله، نایبرئیس مجلس نمایندگان عراق اعلام کرد که تاکنون هیچ بیانیه رسمی برای عدم پرداخت حقوق ماههای ژوئن و ژوئیه صادر نشده است. وی افزود بغداد از آمادگی برای تحویل نفت توسط اقلیم مطلع شده است و گفت: «پیشبینی میشود در بودجه سال ۲۰۲۶ تغییراتی در سهم اقلیم کردستان ایجاد شود.»
شاخوان عبدالله در گفتوگویی با رسانهها بیان کرد کمیتهای برای بررسی دقیق درآمدهای نفتی اقلیم تشکیل شده است. به احتمال زیاد اقلیم دیگر نتواند درآمد داخلی خود را حفظ کند و در این زمینه تغییراتی صورت خواهد گرفت. در خصوص نفت نیز دولت اقلیم بهصورت رسمی دولت فدرال عراق را مطلع کرده که آماده تحویل نفت است.
دیدار با سفیر آمریکا
شاخوان عبدالله افزود: «ما جلسهای با سفیر آمریکا داشتیم و آنها نیز معتقد بودند که دولت عراق نباید در این مسئله تعلل کند. باید در اسرع وقت نفت ارسال و حقوق دو ماه پیش پرداخت شود.»
او ادامه داد: «از همان ابتدا هیچ بیانیهای برای قطع حقوق صادر نشده بود که به ماه هفتم برسد و پرداخت نشود. موضوع کاملاً سیاسی بود و همچنان نیز سیاسی است. در گذشته گفته میشد که دادگاه فدرال باید تصمیمگیری کند، اما حتی بدون رأی دادگاه فدرال، حقوق ماه مه نیز پرداخت شد.»
درباره حملات پهپادی
در خصوص حملات پهپادی، نایبرئیس پارلمان عراق گفت: «اطلاعاتی داریم و با اطمینان میدانیم که چه گروههایی این حملات را انجام دادهاند. در طول چهار روز گذشته ۱۴ پهپاد انتحاری به سمت دولت اقلیم فرستاده شدهاند. این پهپادها از چهار مکان مختلف ارسال شدهاند. هم دولت عراق و هم طرف آمریکایی در جریان این مسئله هستند.»
درباره سهم اقلیم از بودجه
شاخوان عبدالله در خصوص بودجه اقلیم اظهار داشت: «پیشبینی شده که در بودجه ۲۰۲۶ تغییراتی در سهم اقلیم کردستان ایجاد شود. حقوق ماه ژوئن باید پرداخت شود و کمیتههای تخصصی نیز وظیفه خود را انجام دادهاند. دولت عراق نیز اکنون آگاه است که میزان نفت ارسالی چهقدر است. هر بیانیه دیگری در این زمینه صرفاً سیاسی است، همانگونه که در گذشته نیز سیاسی بود.»
