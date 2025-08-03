«منصور جهانی» داور مراسم جوایز «گلدن گلوب» ۲۰۲۶ شد

به گزارش کردپرس، منصور جهانی خبرنگار مستقل و بین‌المللی سینما که پیش از این، در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ در نظرسنجی منتقدان جشنواره بین‌المللی فیلم «کن»، داور مجله معتبر و تخصصی سینمایی «ایندی‌وایر» IndieWire آمریکا در این رویداد معتبر سینمای جهان بود، به دعوت رسمی«تیم گری» Tim Gray معاون اجرایی رئیس جوایز «گلدن گلوب» و از روزنامه‌نگاران باسابقه سینمای دنیا و سردبیر سابق مجله معتبر سینمایی «ورایتی» Variety؛در مراسم سینمایی و تلویزیونی هشتادوسومین دوره جوایز «گلدن گلوب» Golden Globe Awards که یکی از معتبرترین رویدادهای اهدای جوایز فیلم و تلویزیون در آمریکا به شمار می‌رود، به عنوان داور و رأی‌دهنده از کشور ایران، حضور دارد.

رأی‌دهندگان گلدن گلوب شامل روزنامه‌نگاران باتجربه حوزه سینما و تلویزیون از سراسر جهان هستند که در طول سال فعال بوده و در جشنواره‌های مختلف بین‌المللی فیلم شرکت می‌کنند؛پس از بررسی دقیق و ارزیابی نهایی در ترکیب هیأت داوران این رویداد معتبر هنری حضور دارند و آخرین روندهای صنعت سرگرمی را برای علاقه‌مندان گزارش می‌کنند.

گلدن گلوب در میان جوایزی که به تجلیل از آثار و هنرمندان حوزه‌های مختلف سینما، تلویزیون و برنامه‌های پادکست می‌پردازند، جایگاه ویژه‌ای در سطح جهان دارد. هشتادوسومین دوره این مراسم، قرار است در ماه ژانویه سال ۲۰۲۶ در هتل «بورلی هیلتون» در شهر لس آنجلس در کشور آمریکا برگزار شود.

«منصور جهانی» دانش‌آموخته رشته کارشناسی خبرنگاری با گرایش «فرهنگ و هنر» از دانشکده «خبر» وابسته به خبرگزاری ایرنا، فارغ‌التحصیل دوره آموزش عالی «مطالعات فیلم: نظریه، نقد و تحلیل» در مدرسه ملی سینمای ایران در سال ۲۰۱۸ زیر نظر اساتیدی از مدرسان و با حضور صاحب‌نظران زبده بین‌المللی از حوزه‌های مختلف سینمایی و مطالعات میان‌رشته‌ای همچون؛«جاناتان رُزنبام» Jonathan Rosenbaum، پروفسور «ژان میشل فرودون» Jean-Michel FRODON، دکتر «انیس دوویکتور» Agnès Devictor، دکتر «ژاک لویی کرمبون» Jacques Kermabon، دکتر «ماریون زیلیو» Marion Zilio، دکتر «آنخل کواینتانا» Àngel Quintana و منتقدان و اساتید مطرح ایرانی است.

جهانی عضو فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) در کشور بلژیک، عضو پیوسته انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، عضو انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران (ISJA) ، عضو انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران ورزشی (AIPS) در کشور سوئیس، عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، عضو انجمن صنفی سراسری منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر ایران، عضو پیوسته انجمن صنفی روزنامه‌نگاران اقلیم کُردستان عراق، عضو کانون طراحان و مدیران تبلیغات سینمای ایران و عضو کانون پژوهشگران خانه موسیقی ایران بوده و دریافت جایزه روزنامه‌نگاری انجمن هنرهای زیبای «یوتوبوری» Goteborg در کشور سوئد را در کارنامه خبری و هنری خود دارد.

اخبار و گزارش‌های سینمایی این روزنامه‌نگار از سینماگران ایرانی و جشنواره‌های مهم سینمایی به زبان‌های انگلیسی، فارسی، فرانسه، ایتالیایی، اسپانیایی، تُرکی، عربی و کُردی در خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و رسانه‌های معتبر جهان از جمله؛ خبرگزاری «فرانس پرس» AFP، خبرگزاری «آسوشیتدپرس» AP، خبرگزاری «رویترز» Reuters، مجله «ورایتی» Variety، مجله «هالیوود ریپورتر» The Hollywood Reporter، سایت «دِدلاین» Deadline، مجله «اسکرین دیلی» Screen Daily، سایت «اندی‌وایر» IndieWire، خبرگزاری جهانی BBC، خبرگزاری «یورونیوز» Euro News، تلویزیون France ۲۴، روزنامه «لوموند» Le Monde، تلویزیون CNN، روزنامه «لیبراسیون» Libération، تلویزیون Fox News، روزنامه «گاردین» The Guardian، تلویزیون ABC News، روزنامه «اشپیگل» Spiegel، خبرگزاری «آنسا» ANSA ایتالیا، روزنامه «فیگارو» Le Figaro، خبرگزاری «اِفه» EFE اسپانیا، روزنامه «نیویورک تایمز» The New York Times، روزنامه «واشینگتن پُست» The Washington Post، روزنامه «النهار» لبنان و ... منتشر شده است.

جهانی در طول ۱۵ سال گذشته از جشنواره‌های بین‌المللی فیلم کن، برلین، ونیز، سن سباستین، کارلووی‌واری، لوکارنو، گوتبورگ، تسالونیکی، زوریخ، پوسان، ایدفا، ساندنس، ترابیکا، مونترال، تورنتو، هات داکس، بیگ اسکای، ابوظبی و صدها جشنواره و رویداد سینمایی دیگر؛ برای رسانه‌های ایران، اقلیم کُردستان، خاورمیانه و کشورهای مختلف جهان، اخبار، نقد و گزارش‌های سینمایی تهیه کرده است.