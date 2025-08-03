آزادراه ارومیه - تبریز ٢بار افتتاح شد/ اجرای پروژه ناقص است

به گزارش کردپرس، اواسط تیر ماه امسال مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی از آغاز عملیات تکمیل پروژه آزاد راه ارومیه_ تبریز با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد و گفت: پس از سالها انتظار عملیات تکمیل گذرگاه طلایی تجارت و گردشگری شمالغرب ایران(آزاد راه ارومیه به تبریز) با پیگیری های استاندار آذربایجان غربی آغاز می شود و این پروژه به عنوان یکی از دستاوردهای مهم همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری آذربایجان غربی( اینوا) نقش بسزایی در توسعه پایدار منطقه دارد.

در نهایت ٢١ تیر ماه عملیات اجرایی تکمیل پروژه آزادراه ارومیه - تبریز با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و مسئولان استانی آغاز شد.

با این حال استاندار آذربایجان غربی روز گذشته در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان‌غربی این پروژه را آزاد راه ندانست و گفت: یکی از طرح‌هایی که تاکنون دو بار افتتاح شده، آزادراه اسمی ارومیه - تبریز است که این پروژه آزادراه نبوده و ناقص اجرایی شده است.

رضا رحمانی با اشاره به اهمیت اجرای همه مقدمات طرح‌ها پیش از کلنگ‌زنی اظهار کرد: ما طرح‌هایی را کلنگ می‌زنیم که همه زیرساخت‌های آن کامل بوده و نقصانی وجود نداشته باشد.

او در ادامه با اشاره به طرح کلنگ‌زنی در خوی، بیان کرد: سرمایه‌گذار این طرح را فراری داده بودند که با رایزنی صورت گرفته، مشکل رفع شد و طرح را کلنگ‌زنی کردیم.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های اعتباری دولتی استان محدود است، گفت: همه مدیران و فرمانداران باید بیشترین ظرفیت خود را برای جذب سرمایه‌گذاری صرف کنند چراکه این امر درمان درد توسعه استان است.

رحمانی افزود: در حوزه زیرمجموعه اینوا، هزاران میلیارد تومان سرمایه تاکنون جذب و کار آنها شروع شده است ولی کل اعتبار عمرانی استان به ۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد که البته همه این میزان هم تخصیص نمی‌یابد.

او همچنین با تاکید بر اینکه باید از سرمایه‌گذاری حمایت کنیم و مدیران در این خصوص اهتمام ویژه داشته باشند، خاطرنشان کرد: در این راستا توجه به جذب سرمایه‌گذار در قالب طرح‌های معرفی شده به اینوا و همچنین جلب هلدینگ‌های تامین مالی باید در دستورکار مدیران قرار گیرد.

استاندار آذربایجان‌غربی به لزوم توجه به سرمایه‌گذار و تسهیل شرایط برای افرادی که خواستار ورود سرمایه به استان هستند نیز اشاره کرده و افزود: بسیاری از هلدینگ‌ها آماده سرمایه‌گذاری هستند که باید موانع این بخش نیز برطرف شود. وقتی سرمایه‌گذار به ادارات مختلف می‌رود، نباید روحیه‌اش را تضعیف کنیم که این امر در مواردی دیده شده که امری نامناسب است.

استاندار آذربایجان‌غربی یکی دیگر از مهمترین ظرفیت‌های درآمدزای استان را مرز دانسته و افزود: باید با هماهنگی همه دستگاه‌ها، مشکلات تجارت مرزی رفع شود و نباید مانع‌زایی در این بخش انجام شود.باید ملزومات وارداتی نظیر کولبری توسط نهادهای مسئول طبق قانون فراهم شود ولی نباید به نام قانون، مانع ایجاد کنیم.

گفتنی است؛ عملیات اجرایی احداث قطعه ۳ و تکمیل و تعریض قطعات ۱ و ۲ پروژه آزاد راه ارومیه به تبریز به طول ۵۴ کیلومتر ا٢١ تیر ماه ١٤٠٤ آغاز شد و قرار است در مدت ٣ سال اجرا شود. این پروژه در ۶ قطعه و برای اجرای آن ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه می‌شود که ۶۰ درصد آن را سرمایه‌گذار بخش خصوصی تامین می‌کند.