به گزارش کرد پرس ، محمد اصغری کارشناس هواشناسی با اشاره به آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (شنبه، ۱۱ مرداد) برای سفر به مناطق خنک، سواحل دریای عمان و همچنین سواحل هرمزگان و بوشهر گزینه‌های مناسبی هستند، زیرا دمای هوا در این مناطق به‌طور نسبی و حتی به‌صورت بی هنجار پایین‌تر از میانگین است.

وی افزود: در صورتی که امکان سفر به این مناطق وجود نداشته باشد، خراسان جنوبی و خراسان رضوی نیز از شرایط آب‌وهوایی خنک‌تری برخوردارند.

اصغری ادامه داد: در مقابل، بی‌هنجارترین گرما امروز در سواحل دریای خزر، استان اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، قزوین، بخش‌های جنوبی کرمانشاه، همدان، مرکزی و تهران رخ خواهد داد.

وی گفت: امروز صبح تهران خنک‌ترین بامداد خود را در هفته جاری، در مقایسه با روزهای گذشته، تجربه کرد، اما از بعدازظهر روند افزایش دما آغاز می‌شود.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: هشدار وقوع بارش‌های موسمی در استان فارس، به‌ویژه مناطق جنوبی و غربی این استان، همچنین بخش‌هایی از استان کرمان و نواحی شمالی و شرقی استان هرمزگان صادر شده است. این بارش‌ها می‌تواند منجر به وقوع سیلاب در ساعات بعدازظهر شود.

وی افزود: در صورتی که مسافران قصد سفر به مناطق شمالی کشور را دارند، هنگام عبور از ارتفاعات مازندران و البرز باید آمادگی مواجهه با بارندگی را داشته باشند.