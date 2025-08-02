آمادگی کامل کردستان برای میزبانی از زائران اربعین در مرز باشماق/استقرار ۷۲ موکب

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در نشست ستاد اربعین استان که در سنندج برگزار شد، با اشاره به ابعاد فرهنگی، اجتماعی و معنوی این مناسبت جهانی، گفت: اربعین صرفاً یک آیین مذهبی نیست، بلکه فرصت ارزشمندی برای نمایش مهمان نوازی مردم کردستان و تقویت انسجام ملی است و باید همه دستگاه ها با حداکثر ظرفیت در خدمت زائران باشند.

وی مرز باشماق را یکی از سرمایه های استراتژیک استان دانست و اظهار کرد: مردم کردستان اعم از شیعه و سنی، ارادت خاصی به اهل بیت (ع) دارند و مطالبه عمومی در استان، تسهیل تردد و افزایش کیفیت خدمات رسانی به زائران است.

استاندار کردستان با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان، خواستار تعامل بیشتر با استان های همجوار شد و افزود: باید علاوه بر مرز باشماق، مسیرهای منتهی به مهران و مناطق جنوبی نیز برای تردد ایمن و روان زائران آماده شوند.

استقرار ۷۲ موکب و آغاز عملیات خدمات رسانی

مسئول ستاد عتبات عالیات کردستان نیز از آغاز فعالیت ۷۲ موکب در سطح استان خبر داد و بیان کرد: ۲۳ موکب در مرز باشماق مستقر شده اند و دیگر مواکب در شهرهای قروه، بیجار، دیواندره، مریوان، سنندج، کامیاران و دیگر شهرستان ها فعال هستند؛ همچنین پنج موکب در سلیمانیه و چهار موکب در کربلا مستقر شده اند.

عبدالحسین یوسفی با اشاره به توزیع اقلام یارانه ای بین موکب ها، ادامه داد: تمام کالاهای اساسی نظیر برنج، آرد، گوشت و شکر بر اساس دستورالعمل های کشوری در اختیار موکب ها قرار گرفته اند و خروج گوشت یارانه ای از کشور برای موکب ها ممنوع است.

وی همچنین از ناهماهنگی هایی در مرز باشماق انتقاد کرد و یادآور شد: در برخی موارد، اطلاع رسانی ناکافی درباره محل استقرار مواکب در کربلا و عملکرد برخی مجموعه های خادمی مشاهده شده که باید با دقت و نظارت بیشتر پیگیری شود.

ثبت نام بیش از ۶۲۰۰ زائر کردستانی در سامانه سماح

براساس اعلام معاون حج و زیارت استان کردستان، تاکنون 6 هزار و ۲۰۰ نفر از زائران این استان در سامانه سماح ثبت نام کرده اند که از این تعداد، 5 هزار و ۶۰۰ نفر مرز باشماق را به عنوان گذرگاه خروجی خود انتخاب کرده اند.

رضا خسروی گفت: زائران با پرداخت ۱۴۰ هزار تومان تحت پوشش بیمه درمان و بیمه بار قرار می گیرند و همچنین سامانه ارتباطی ویژه ای برای کارگزاران اهل سنت طراحی شده که امکان پیگیری خدمات در صورت بروز مشکلاتی مانند مفقودی وسایل یا نیاز به امدادرسانی را فراهم می سازد.

وی از حضور فعال ۴۰ نفر از کارگزاران حج در مرز باشماق خبر داد و افزود: این تیم ها نقش کلیدی در هماهنگی امور اجرایی و پاسخگویی به مشکلات احتمالی زائران دارند.

فعالیت همزمان مرز باشماق در حوزه اقتصادی

در کنار خدمات اربعین، فعالیت های تجاری مرز باشماق نیز طبق روال ادامه خواهد داشت؛ استاندار کردستان در این خصوص تأکید کرد: نباید در روند اقتصادی و مبادلات مرزی خللی ایجاد شود و برنامه ریزی دقیق برای تفکیک امور تجاری و خدمات رسانی به زائران از اولویت های ستاد است.