تاثیر روند صلح میان ترکیه و پ.ک.ک بر کردهای سوریه

به گزارش کردپرس، مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و از چهرههای ارشد اداره خودگردان شمال و شرق سوریه ، در گفتوگو با روزنامه The Hindu هند، درباره وضعیت جدید سوریه، چالشهای سیاسی و امنیتی پس از سقوط دولت بشار اسد و نقش احتمالی قدرتهایی چون هند در بازسازی و ثبات کشور سخن گفت.
مظلوم عبدی با اشاره به توافق ۱۰ مارس میان SDF و دولت موقت سوریه برای ادغام نیروهای نظامی، خواستار حفظ ساختار فرماندهی SDF در قالب یک سیستم غیرمتمرکز شد؛ درخواستی که دمشق تاکنون آن را با تأکید بر حاکمیت ملی رد کرده است. وی همچنین بر لزوم تضمین حقوق قومی و مذهبی، بهویژه حقوق کردها، و نهادینهسازی برابری جنسیتی در ساختار سیاسی آینده سوریه تأکید کرد.
زندگی روزمره پس از سقوط اسد
عبدی میگوید: «سقوط حومت بشار اسد خلأ عظیم امنیتی و اداری ایجاد کرده است. زیرساختها و زندگی روزمره مردم در طول سالهای جنگ نابود شد. آب و برق هنوز در بسیاری از مناطق کمیاب است. هرچند رفع بخشی از تحریمهای اقتصادی روزنهای از امید برای بازسازی کشور گشوده، اما شرایط امنیتی همچنان شکننده و نگرانکننده است.»
ادغام نیروای کرد در ارتش سوریه و نقش اداره خودگردان کرد
مظلوم عبدی با تأکید بر اهمیت توافق ۱۰ مارس، گفت: «ما به تجربه اداره خودگردان در بیش از ده سال گذشته افتخار میکنیم. این اداره توانسته امنیت را در مناطقی که در برابر داعش مقاومت کردند، بازسازی کند. ما با ادغام نیروهای SDF در ارتش ملی سوریه موافقت کردهایم، اما باید مشخص شود ارتش آینده باید نماینده همه مردم سوریه باشد، نه ابزار قدرت یک جناح خاص.»
تنشهای قومی و مذهبی
او در واکنش به ناآرامیهای اخیر در دیرالزور، مناطق علوینشین و دروزیها، هشدار داد که «دولت موقت با سیاستهای یکجانبهاش عامل گسترش این تنشها بوده است. برای حفظ ثبات، باید حقوق همه اقوام و مذاهب تضمین شود و آنها در تصمیمگیریهای سیاسی شریک باشند. تشکیل شوراهای محلی از طریق انتخابات و دور نگهداشتن نیروهای امنیتی از تنشهای قومی، شرط کلیدی برای صلح پایدار است.»
تأثیر فراخوان صلح اوجالان و انحلال پ.ک.ک
عبدی فراخوان اخیر عبدالله اوجالان برای صلح و انحلال حزب کارگران کردستان (پکک) را «تاریخی» توصیف کرد و گفت: «این اقدام، راه را برای مشارکت گستردهتر کردها در بازسازی سوریه باز میکند. پس از این فراخوان، درگیریهای مرزی با ترکیه نیز کاهش یافتهاند.»
آیا ترکیه موضعش را تغییر خواهد داد؟
عبدی معتقد است که با وجود انحلال پ.ک.ک، ترکیه هنوز از درک واقعیتهای جدید فاصله دارد . فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه گفت:« SDF و اداره خودگردان هیچگاه تهدیدی علیه ترکیه نبودهاند. بلکه ما امنیت مرزهای ترکیه را در برابر داعش تأمین کردیم. اگر ترکیه حقوق کردهای خود را به رسمیت بشناسد، همین منطق باید در مورد سوریه هم جاری باشد.»
ادامه مبارزه با داعش و نیاز به حمایت جهانی
او با هشدار نسبت به قدرتگیری مجدد داعش گفت: «اگر ائتلاف بینالمللی عقبنشینی کند، داعش از خلأهای امنیتی برای سازماندهی دوباره استفاده خواهد کرد. ما هنوز به حمایت ائتلاف برای حفظ دستاوردهای امنیتی نیاز داریم.»
نقش بالقوه هند و کشورهای آسیایی
مظلوم عبدی در بخشی دیگر از مصاحبه، از کشورهایی چون هند دعوت کرد که نقشی سازندهتر ایفا کنند. او گفت: «هند همواره در غرب آسیا جایگاهی مهم داشته و میتواند با حمایت از بازسازی، توسعه و صلح در سوریه نقشآفرینی کند. دوستی با مردم سوریه و کردها میتواند بستر ثبات منطقه باشد.»
آینده سوریه در نظام بینالملل
مظلوم عبدی با نگاهی امیدوارانه گفت: «سوریه به دلیل موقعیت جغرافیاییاش میتواند در آینده نقشی محوری در ثبات سیاسی و اقتصادی منطقه ایفا کند. اگر روند صلح ادامه یابد و نهادهای دموکراتیک شکل بگیرند، سوریه میتواند به بازیگری تعیینکننده در غرب آسیا بدل شود.»
