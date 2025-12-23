پیشنهاد قانونی نماینده دم پارتی برای بازگرداندن نام هزاران مکان در کردستان ترکیه

به گزارش کردپرس، حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی) از ارائه یک طرح قانونی جدید در پارلمان ترکیه خبر داد. بر اساس این طرح که از سوی سری ساکیک، نماینده استان آگری، به ریاست مجلس ترکیه ارائه شده، قرار است نام اصلی هزاران روستا، مزرعه، شهرک و مناطق جغرافیایی که در گذشته تغییر داده شدهاند، دوباره احیا شود.
سری ساکیک در تشریح دلایل این پیشنهاد قانونی تأکید کرد که نام مکانها صرفاً یک تعریف جغرافیایی نیست، بلکه بخشی جداییناپذیر از حافظه جمعی، هویت تاریخی و فرهنگی مردم به شمار میآید. به گفته او، نام بسیاری از این مناطق قدمتی چند هزار ساله دارند و در طول تاریخ در قالب ترانهها، اشعار و حماسهها زنده ماندهاند و حامل حافظه اجتماعی و فرهنگی جامعه هستند.
این نماینده مجلس با اشاره به سیاستهای همسانسازی در کردستان شمالی یادآور شد که بیش از ۴۰ هزار نام مکان در این منطقه تغییر داده شده است. او افزود که با وجود این تغییرات، مردم محلی هرگز به استفاده از نامهای ترکیشده عادت نکردهاند و همچنان از نامهای اصلی و تاریخی این مناطق استفاده میکنند.
سری ساکیک تأکید کرد که بازگرداندن نامهای اصیل مکانها، گامی مهم در جهت بهرسمیتشناختن هویت فرهنگی و تاریخی ساکنان این مناطق و تقویت همزیستی عادلانه در جامعه است.
نظر شما