تأکید السودانی و حزب دمکرات کردستان بر هماهنگی نیروهای ملی برای تشکیل دولت عراق

به گزارش کردپرس، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، از هیأت حزب دمکرات کردستان (پارتی) برای تشکیل دولت عراق استقبال کرد و در جریان این دیدار، بر اهمیت تسریع در اجرای وظایف و تعهدات قانون اساسی مطابق با زمان‌بندی‌های تعیین‌شده تأکید شد.

دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق شامگاه امروز چهارشنبه ۲۰۲۵/۱۲/۲۳ در بیانیه‌ای اعلام کرد که محمد شیاع السودانی از هیأت حزب دمکرات کردستان به ریاست فاضل میرانی، استقبال کرده است.

در این دیدار، آخرین تحولات وضعیت عمومی کشور و اهمیت همگرایی و هماهنگی مواضع میان نیروهای ملی عراق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این بیانیه آمده است که در جریان این نشست، بر ضرورت کار با رویکردی متحد تأکید شد؛ رویکردی که به حمایت از تداوم پروژه‌های توسعه، بازسازی و آبادانی کمک کند و به تحقق مطالبات مردم عراق بینجامد.

بر اساس بیانیه دفتر نخست‌وزیر عراق، در این دیدار بار دیگر بر اهمیت تسریع در اجرای وظایف قانون اساسی در چارچوب زمان‌بندی‌های مشخص تأکید شد؛ اقدامی که هدف آن، تداوم اجرای برنامه‌های اصلاحی و توسعه‌ای در راستای تأمین منافع عالی کشور عنوان شده است.

صبح سه‌شنبه، هیأت مذاکره‌کننده حزب دمکرات کردستان برای گفت‌وگوهای مربوط به تشکیل دولت جدید عراق، در سفری رسمی وارد بغداد شد تا با شماری از مقامات عالی‌رتبه عراقی دیدار و گفت‌وگو کند.

ریاست این هیأت بر عهده فاضل میرانی، مسئول هیأت اجرایی حزب دمکرات کردستان است و اعضای آن را فؤاد حسین عضو دفتر سیاسی، نوزاد هادی عضو دفتر سیاسی، امید صباح عضو کمیته مرکزی و فارس عیسی، رئیس نمایندگی دولت اقلیم کردستان در بغداد تشکیل می‌دهند.