با حضور مسئولان استانی؛

پوستر نهمین جشنواره تئاتر معلولان زاگرس در کردستان رونمایی شد

سرویس کردستان- پوستر نهمین دوره از جشنواره تئاتر منطقه ای افراد دارای معلولیت زاگرس به میزبانی استان کردستان رونمایی شد.  

به گزارش خبرنگار کردپرس، مراسم رونمایی از پوستر نهمین جشنواره تئاتر منطقه ای افراد دارای معلولیت به میزبانی استان کردستان برگزار شد. در این مراسم معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان بر اهمیت برگزاری چنین برنامه های فرهنگی و اجتماعی در سطح استان تأکید کرد.  

«علی اکبر ورمقانی» خواستار ورود دستگاه های مختلف برای رفع محدودیت های مالی در برگزاری برنامه های فرهنگی و اجتماعی و به کارگیری تمامی ظرفیت های لازم شد.  

او حمایت از معلولان را مهم دانست و گفت که این جشنواره باید به طور ویژه دیده شود تا افراد کم‌توان، حس “دیده نشدن” نداشته باشند و باید بدانیم که در میان این قشر افراد توانمند زیادی وجود دارند.

«ورمقانی» توجه به کیفیت اجرای برگزاری جشنواره و  برتر شدن استان در ارزیابی سازمان بهزیستی را مهم خواند و بر هرچه بهتر برگزار شدن این جشنواره تأکید کرد. /

