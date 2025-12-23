موضع جدید اتحادیه میهنی درباره تشکیل دولت در اقلیم و بغداد

به گزارش کردپرس، دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد که در نشست برگزار شده موضوع تشکیل دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در این نشست تأکید شده که اتحادیه میهنی بر تشکیل «دولتی ملی، خدمت‌گزار و عدالت‌محور» در اقلیم کردستان پافشاری دارد و در بغداد نیز خواهان تشکیل دولتی ملی و خدمت‌گزار است.

دفتر سیاسی اتحادیه میهنی در بیانیه‌ای اعلام کرد، به ریاست بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی، نشست این دفتر در دبشـان برگزار شد و در آن، مسائل مربوط به تشکیل دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کردستان به‌طور مفصل بررسی شد.

در این بیانیه آمده است که در ارتباط با تشکیل دولت اقلیم کردستان، بر پایبندی اتحادیه میهنی به تشکیل دولتی ملی، خدمت‌گزار و عدالت‌محور تأکید شده و بر همین اساس، درِ گفت‌وگوی سازنده و مبتنی بر اصول همچنان باز است.

در بخش دیگری از این بیانیه درباره تشکیل دولت فدرال عراق آمده است که در نشست دفتر سیاسی تأکید شده اتحادیه میهنی در بغداد نیز خواهان تشکیل دولتی ملی و خدمت‌گزار است؛ دولتی که در آن، حقوق و اختیارات قانون اساسی مردم کردستان حفظ شود و بازتاب‌دهنده خواست تمامی مؤلفه‌های کشور باشد.

در ادامه بیانیه تصریح شده است که این دیدگاه از نگاه راهبردی اتحادیه میهنی ناشی می‌شود؛ نگاهی که بغداد را عمق استراتژیک اقلیم کردستان می‌داند. بر این اساس، گفت‌وگوها و دیدارهای اتحادیه میهنی کردستان با تمامی طرف‌ها ادامه خواهد داشت.

با وجود برگزاری انتخابات پارلمان اقلیم کردستان در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، تاکنون حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی نتوانسته‌اند کابینه جدید دولت اقلیم را تشکیل دهند و هر دو طرف بر خواسته‌های خود پافشاری می‌کنند؛ موضوعی که به مانعی برای تشکیل کابینه جدید تبدیل شده است.

همچنین در ۱۱ نوامبر سال جاری انتخابات پارلمان عراق برگزار شد که اتحادیه میهنی توانست در سطح عراق و اقلیم کردستان مجموعاً ۱۸ کرسی به دست آورد.