وزارت داخله اقلیم کردستان: درباره بازگشت آوارگان با بغداد اختلاف داریم

به گزارش کردپرس، برای دومین روز متوالی، هیأتی از وزارت داخله دولت اقلیم کردستان بهمنظور بررسی پرونده آوارگان در بغداد بهسر میبرد. یکی از اعضای حاضر در این نشستها اعلام کرد که گفتوگوها بر سر تعیین افراد شایسته برای پستهای امنیتی و اداری شنگال ادامه دارد.
روز سهشنبه ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵، سامی جلال، مشاور وزیر داخله اقلیم کردستان، در گفتوگو با شبکه رسانهای روداو اعلام کرد: «امروز درباره پرونده آوارگان با طرف عراقی نشست برگزار کردیم. اقلیم کردستان خواهان اجرای توافق شنگال و بازگشت داوطلبانه آوارگان به مناطق خود است؛ این دو محور، اصلیترین موضوعات نشستها بودند.»
توافق میان دولت اقلیم کردستان و دولت عراق برای عادیسازی وضعیت شنگال، در اکتبر ۲۰۲۰ به امضا رسیده است.
به گفته سامی جلال، این نشستها ادامه خواهد داشت و افزود: «پس از آغاز سال جدید، بار دیگر نشست مشترک برگزار میکنیم.»
مشاور وزیر داخله اقلیم کردستان تصریح کرد: «هر یک از طرفها مطالبات خاص خود را دارند، اما دیدگاهها تا حدی با یکدیگر متفاوت است؛ به همین دلیل گفتوگوها ادامه خواهد یافت.»
همچنین یک منبع دیگر حاضر در نشستها گفت: «گفتوگوها درباره تعیین افراد برای پستهای اداری و امنیتی شنگال ادامه دارد. اجرای بندهای توافق شنگال و چگونگی ایجاد یک ادارهای که امکان بازگشت امن و بدون ترس مردم به مناطقشان را فراهم کند، از محورهای اصلی مذاکرات است.»
روز دوشنبه ۲۰۲۵/۱۲/۲۲ هیأتی از اقلیم کردستان متشکل از کوان تحسین، مدیرکل حسابداری وزارت دارایی؛ سامی جلال، مشاور وزیر؛ و سروه رسول، مدیرکل مرکز مشترک هماهنگی بحرانها در وزارت داخله اقلیم کردستان، برای بررسی پرونده آوارگان به بغداد سفر کردند.
بر اساس آمار ارائهشده از سوی وزارت مهاجرت و آوارگان عراق، همچنان ۲۱ اردوگاه آوارگان در اقلیم کردستان فعال است. در این اردوگاهها نزدیک به ۱۷ هزار خانواده آواره زندگی میکنند که «بیشتر آنان از اهالی شنگال هستند؛ ۱۶ اردوگاه در استان دهوک و ۵ اردوگاه در استان اربیل قرار دارد».
