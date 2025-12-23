از مقام علمی مرحوم دکتر محمد فاضلی در دانشگاه سیستان و بلوچستان تجلیل شد

به گزارش کرد پرس، این مراسم در چارچوب پنجمین نشست علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سیستان و بلوچستان و با همکاری هیأت‌رئیسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فرهنگیان و جمعی از سرگروه‌ها و دبیران زبان عربی آموزش و پرورش شهرستان زاهدان، در تالار ملاصدرای دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای این نشست، با حضور استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان حوزه زبان عربی، از مقام علمی و تلاش‌های ماندگار مرحوم دکتر محمد فاضلی تجلیل به عمل آمد. سخنرانان این مراسم با اشاره به نقش اثرگذار آن استاد فرزانه در آموزش، پژوهش و ترویج زبان عربی، از وی به‌عنوان یکی از چهره‌های شاخص و تأثیرگذار این حوزه در سطح کشور یاد کردند.

مرحوم دکتر فاضلی با سال‌ها فعالیت علمی و آموزشی، سهمی ماندگار در پرورش نسل‌های متعدد دانشجویان و اعتلای مطالعات زبان و ادبیات عربی در ایران بر جای گذاشت و نام او همچنان به‌عنوان الگویی الهام‌بخش در جامعه علمی کشور زنده و ماندگار است.

این مراسم علاوه بر بزرگداشت روز جهانی زبان عربی، فرصتی برای پاسداشت جایگاه علمی استادان پیشکسوت و تأکید بر اهمیت تداوم فعالیت‌های علمی و آموزشی در حوزه زبان و ادبیات عربی بود.