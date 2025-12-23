باند سارقان منزل در سنندج متلاشی شد

به گزارش کرد پرس، سرداریحیی الهی در تشریح جزئیات این خبر به خبرنگاران، گفت: برابر وقوع چندین فقره سرقت منزل در شهرستان سنندج، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی یک باند ۴ نفره را در این خصوص شناسایی و موفق شدند اعضای این باند در استان های همجواره را در عملیاتی ضربتی زمینگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه سارقان در تحقیقات پلیسی به ۴۰ فقره سرقت منزل به ارزش ۳۵ میلیارد تومان در استان اعتراف کردند، اظهار کرد: در این خصوص ۲ نفر مالخر دستگیر شد.

سردار الهی با اشاره به اینکه مردم در حفظ اموال خود کوشا باشند و از تجهیزات ایمنی و ضد سرقت استفاده کنند، ادامه داد: پلیس با سارقان و مخلان امنیت مردم برابر قانون قاطعانه برخورد می کند.