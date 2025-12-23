بازدید رئیس دانشگاه ملی مهارت از آموزشکده فنی دختران سنندج/وقتی مهارت هست، امکانات نیست

به گزارش کرد پرس، در جریان این بازدید، دانشجویان و مسئولان آموزشکده مهم‌ترین مشکلات موجود را مطرح کردند؛ از جمله ضعف سرعت اینترنت، مشکلات گرمایشی خوابگاه‌های دخترانه، نامناسب بودن سیستم گرمایشی برخی کلاس‌ها، کمبود سیستم‌های کامپیوتری در کلاس‌های عملی کامپیوتر، قدیمی بودن بخشی از چرخ‌های خیاطی، کمبود تجهیزات کارگاه خیاطی مانند میز برش و مانکن، غیراستاندارد بودن میز و صندلی‌های طراحی دوخت، نامناسب بودن میز نور در کارگاه خیاطی و همچنین این موضوع که لوازم مصرفی کلاس‌های عملی خیاطی نظیر نخ، ماسوره و سوزن چرخ خیاطی توسط خود دانشجویان تأمین می‌شود.

دکتر زمانی در گفت‌وگو با دانشجویان، با تأکید بر اهمیت آموزش‌های مهارتی، گفت: به معنای واقعی، کل استعدادهای ما در همین آموزشکده‌های دانشگاه ملی مهارت است. این باور باید در کشور شکل بگیرد که اولویت آموزش، آموزش‌های مهارتی است. دختری که امروز وارد این دانشگاه می‌شود، نباید دغدغه اسکان و خوابگاه داشته باشد.

وی با اشاره به بحران خوابگاه‌ها در سطح کشور، افزود: در سال جاری حدود ۳۰ هزار نفر در دانشگاه ملی مهارت پذیرفته شدند اما نتوانستند ثبت‌نام کنند و من به‌جرأت می‌گویم از این تعداد، ۲۰ هزار نفر فقط به دلیل نبود خوابگاه نیامدند.

رئیس دانشگاه ملی مهارت با تشریح مسیرهای در دست پیگیری برای حل این مشکل، اظهار کرد: سه مسیر را دنبال می‌کنیم؛ نخست، اخذ مجوزهای کلان کشوری که زمان‌بر است. دوم، مسیر خیرین؛ بنیاد حامیان دانشگاه ملی مهارت حدود دو ماه است که فعالیت خود را آغاز کرده و در گام اول ساخت ۱۰ خوابگاه را در برنامه دارد. سوم، استفاده از اعتبارات دولتی که البته می‌دانید شرایط آن خیلی آسان نیست.

وی در ادامه از مسئولان محلی استان کردستان خواست از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع استفاده کنند و گفت: از مقامات محلی استان تقاضا دارم از محل مسئولیت‌های اجتماعی صنایع کمک کنند. ما حاضریم به‌صورت ۵۰-۵۰ کار کنیم؛ یعنی بخشی از هزینه از سوی خیرین یا صنایع و بخشی از سوی دانشگاه تأمین شود تا مشکل خوابگاه حل شود.

در پایان این بازدید، دکتر زمانی در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به کم‌برخوردار بودن استان کردستان نسبت به برخی استان‌ها، بیان کرد: کردستان در برخی حوزه‌ها کم‌توجهی دیده است. اگر قرار باشد اولین استان در تجهیز و ساخت خوابگاه در اولویت قرار بگیرد، حتماً کردستان خواهد بود. ایده دانشگاه ملی مهارت، تقویت استان‌های کم‌برخوردار است.

وی افزود: ما ۱۱ استان را شناسایی کرده‌ایم که نیازمند حمایت ویژه در آموزش‌های مهارتی هستند. این حمایت را از یکی دو ماه گذشته آغاز کرده‌ایم. برای مثال، برای همین مجموعه، حدود یک میلیارد تومان اعتبار تجهیزاتی در نظر گرفته شده که تا ۱۰ میلیارد تومان نیز افزایش خواهد یافت.

رئیس دانشگاه ملی مهارت با تأکید بر اهمیت آموزش‌های مهارتی در توسعه اشتغال، گفت: امروز هیئت‌رئیسه دانشگاه ملی مهارت به‌طور کامل به این استان آمده است، با اینکه جمعیت دانشجویی اینجا حدود ۱۶۰۰ نفر است، اما برای ما توسعه این آموزش‌ها بسیار مهم است. اگر خوابگاه و فضای آموزشی فراهم شود، ظرفیت دانشجویان این مرکز به‌راحتی به ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ نفر افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: مزیت دانشجوی دانشگاه ملی مهارت این است که با کوتاه‌ترین فاصله بعد از فارغ‌التحصیلی وارد بازار کار می‌شود. این دانشجو اشتغال‌پذیر است و همین موضوع سرمایه‌گذاری در دانشگاه ملی مهارت را به یک اصل اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌کند، چون جامعه ما با کمبود نیروی کار ماهر مواجه است.

زمانی درباره هدف سفر خود به کردستان نیز گفت: دانشگاه ملی مهارت در سراسر کشور با هدف تربیت تکنسین ماهر و مهندس حرفه‌ای فعالیت می‌کند و در حال حاضر در ۱۸۳ دانشکده فعال است. در سنندج دو دانشکده و در سقز نیز یک دانشکده فعال داریم. استان کردستان به دلیل پتانسیل بالا اما بالفعل‌نشده، برای ما اولویت داشت تا از نزدیک مسائل را بررسی کنیم و اعتبارات ویژه‌ای برای ارتقای کیفیت و کمیت آموزش‌های مهارتی به آن اختصاص دهیم.

وی درباره اشتغال‌پذیری دانشجویان این دانشگاه نیز اظهار کرد: ۶۴ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه ملی مهارت بلافاصله جذب بازار کار می‌شوند. دلیل آن این است که آموزش‌ها متناسب با نیاز بازار کار طراحی شده و ۷۰ درصد آموزش‌ها عملی است. البته کمبود فضا و تجهیزات از چالش‌های ماست.

رئیس دانشگاه ملی مهارت با اشاره به برنامه‌های تجهیز کارگاه‌ها، بیان کرد: اعتبارات دولتی برای تجهیز کارگاه‌ها در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل حدود ۸ برابر افزایش یافته، اما راه اصلی و پایدار، ارتباط واقعی با صنعت است. باید کارگاه‌ها با فناوری روز صنایع تجهیز شوند تا هم آموزش باکیفیت‌تر شود و هم صنعت نیروی آماده‌به‌کار تحویل بگیرد؛ این یک بازی برد-برد است.

این بازدید در حالی به پایان رسید که دانشجویان و اساتید امیدوارند وعده‌های مطرح‌شده، به‌ویژه در حوزه خوابگاه‌ها و تجهیزات آموزشی، به‌زودی به مرحله اجرا برسد.