به گزارش کردپرس، منابع دیده‌بان حقوق بشر سوریه گزارش داده‌اند که رهبران شمال‌شرق سوریه در حال بررسی گزینه‌هایی برای تغییر جهت‌گیری منطقه‌ای خود هستند؛ از جمله گشایش کانال‌هایی با ترکیه و هم‌راستایی با پیمان ملی ترکیه. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، در صورتی که مذاکرات کردها با دولت دمشق به بن‌بست برسد و اداره خودگردان شمال‌شرق هیچ‌گونه امتیاز سیاسی به دست نیاورد، ممکن است کردهای سوریه همپیمانی با ترکیه را انتخاب کنند.

برخی از منابع دیدبان حقوق بشر سوریه اشاره کرده‌اند که ترکیه به‌طور عامدانه در حال سنگ‌اندازی در مسیر حصول توافق میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و دمشق است و تلاش می‌کند تا SDF را به عنوان «هم‌پیمانی بالقوه» جذب کرده آن را در ترتیباتی وارد کند که با چشم‌انداز «پیمان ملی» ترکیه هم‌پوشانی داشته باشد.

به نوشته این نهاد ناظر بر تحولات سوریه، فرآیند صلح میان آنکارا و عبدالله اوجالان نیز ممکن است بخشی از این راهبرد باشد، و به‌عنوان بستری سیاسی و راهبردی برای بازآرایی توازن .قوا در شمال سوریه مورد استفاده قرار گیرد