سرکنسول ایران در اقلیم: کردستان عراق آماده پذیرایی از زوار اربعین است

به گزارش کردپرس، فرامرز اسدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل درگفتگو با خبرگزاری فارس در خصوص آخرین وضعیت اقلیم کردستان عراق برای تسهیل زیارت اربعین سال جاری اظهار کرد: این چهارمین سالی است که زوار ایرانی از طریق اقلیم کردستان عراق به عتبات‌عالیات سفر خواهند کرد. البته این مسیر بیشتر برای زائرانی از استان‌های هم‌جوار و شمالی مانند آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، زنجان، اردبیل و زوار عزیز کشورهای همسایه شمالی مناسب‌ است.

سرکنسول ایران در اربیل ادامه داد: طی این ۴ سال این مسیر با همکاری نزدیک و همدلانه مسئولین اقلیم کردستان و با در اختیار گذاشتن امکانات بسیار مناسب برای خدمت به زوار اربعین حسینی ایجاد شده است‌.

وی افزود: این همکاری ضمن اینکه باعث کاهش ازدحام زوار در سایر مرزهای اربعینی شده است، یک تجربه خوب در همکاری دو طرف در زمینه اربعین را تثبیت و تداوم داده است.

اسدی با اشاره به مشکلات زائران در سال‌های گذشته گفت: این ۴ سال، هر ساله بخشی از مشکلات و موانع موجود برچیده شده و امسال شاهد شرایط بسیار مطلوب‌تری برای سفر زوار از این مسیر هستیم.

وی افزود: هرساله حدود ۱۵۰ هزار نفر از زوار از طریق مرز تمرچین و باشماق به اقلیم کردستان وارد و از آنجا به کربلای معلی، نجف اشرف و یا سایر شهرهای زیارتی عراق عازم می‌شوند.

سرکنسول ایران در اربیل با قدردانی از همراهی‌های مقامات اقلیم کردستان در این زمینه اظهار داشت: مقامات اقلیم کردستان عراق نیز حداکثر کمک و همراهی را با ما داشته‌ و نیرو و امکانات قابل‌توجهی را برای خدمت به زوار در اقلیم بسیج کرده‌ است.

اسدی در خصوص موکب‌های مستقر در اقلیم کردستان نیز گفت: موکب‌های اقلیم کردستان بیشتر موکب‌ها گذری هستند و از مرزهای تمرچین و باشماق در استان اربیل و سلیمانیه شروع و تا شیراوه و کرکوک ادامه دارند و از آنجا زوار وارد منطقه جنوبی شده و از موکب‌های مستقر در شهرهای آنجا تا عتبات‌عالیات استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به فعالیت موکب بزرگ شهدای بارزان در این ایام اظهار کرد: موکب بزرگ اربیل که به نام موکب شهدای بارزان نامیده می‌شود، یک موکب اقامتی بسیار بزرگ، واقع در نمایشگاه بین‌المللی اربیل است که با امکانات بهداشتی، درمانی، اسکان، تغذیه، سایر خدمات بهداشتی و رفاهی پذیرای زوار عزیز ایرانی است.

سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در اربیل در پایان گفت: مهم‌ترین هزینه تردد از این مسیر مربوط به کرایه وسایل نقلیه است. امسال خوشبختانه از ارومیه تا مرز حاج عمران(تمرچین) رایگان است و با کمک حکومت اقلیم کردستان، اعزام زوار به‌وسیله مینی‌بوس‌ها و خودروهای ونِ مشخص، از مرز تمرچین تا اربیل و بالعکس نیز رایگان شده و خود حکومت اقلیم این هزینه را متقبل شده است. اما از شهر اربیل تا عتبات هزینه به عهده خودِ زوار گرامی بوده و حدود ۳۰ هزار دینار عراقی است.

به گزارش فارس هفتم مردادماه بود که راستاندار آذربایجان غربی با سفر به اقلیم کردستان عراق با رئیس اقلیم دیدار و بر تقویت زیرساخت‌های این منطقه برای تسهیل در تردد زائران اربعین تأکید کرد.

رئیس اقلیم کردستان عراق نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از توسعه روابط میان اقلیم و جمهوری اسلامی ایران، افزود: اقلیم کردستان عراق همواره در کنار مردم ایران بوده و خواهد بود و برای میزبانی شایسته از زائران اربعین حسینی، تمامی امکانات خود را بسیج خواهد کرد.