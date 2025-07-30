دو سرکرده داعش در اردوگاه هول دستگیر شدند

به گزارش کردپرس، مرکز رسانه‌ای یگان‌های مدافع خلق (YPG) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در جریان عملیات مشترک نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) و ائتلاف بین‌المللی، دو سرکرده گروه داعش در تاریخ ۲۸ جولای در اردوگاه هول واقع در حومه حسکه دستگیر شدند.

به نوشته ‌آژانس خبری هاوار، در بیانیه مرکز رسانه‌ای YPG آمده است: «تیم‌های عملیاتی نظامی SDF با حمایت ائتلاف بین‌المللی در تاریخ ۲۸ جولای عملیاتی را علیه عناصر داعش در اردوگاه هول انجام دادند که طی آن، دو سرکرده داعش دستگیر شدند. این دو نفر مسئول فعالیت‌های امنیتی داعش در داخل اردوگاه هول بودند.»

«در عراق و سوریه به‌عنوان امیران داعش فعالیت می‌کردند»

در ادامه بیانیه آمده است: «این دو سرکرده پیش‌تر به‌عنوان امیران داعش در عراق و سوریه فعالیت داشتند و در حملات تروریستی نقش ایفا کرده‌اند. آنان در داخل اردوگاه هول نیز تلاش داشتند ساختار امنیتی داعش را بازسازی کرده و این فعالیت‌ها را سازمان‌دهی می‌کردند.»

«مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داشت»

مرکز رسانه‌ای YPG در پایان بیانیه خود تأکید کرد که مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داشت و افزود: «این عملیات ثابت می‌کند که نیروهای سوریه دموکراتیک به تلاش‌های خود برای از بین بردن هسته‌های داعش و مقابله با تروریسم در مناطق تحت کنترل خود ادامه خواهند داد.»