به گزارش کردپرس، هیئت رئیسه مجلس سوریه دموکراتیک (MSD) در نشست عادی خود با حضور «لیلا قرهمان» و «محمود المسلط» رؤسای مشترک این مجلس و «الهام احمد» رئیس دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، راهکارهای فعالسازی روند سیاسی در سوریه را بررسی کردند. MSD در این نشست خواستار آغاز گفتوگویی فراگیر برای ایجاد همکاری و عدالت شد.
به نوشته آژانس خبری هاوار، هیئت رئیسه مجلس سوریه دموکراتیک (MSD) نشست عادی خود را در شهر حسکه برگزار کرد. «لیلا قرهمان» و «محمود المسلط» رؤسای مشترک MSD از طریق ویدیو، و نیز «الهام احمد» رئیس دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان و اعضای مجلس در این جلسه شرکت داشتند.
در این نشست، تحولات سیاسی سوریه مورد بحث قرار گرفت. لیلا قرهمان در سخنان خود تأکید کرد که روند عبور از بحران به سوی گشودن راهحلها، به یک مسیر برای جلوگیری از هرجومرج تبدیل شده و گفت: «نادیده گرفتن خواستههای مردم، وحدت ایجاد نمیکند و خشونت، یک دولت را نمیسازد. آنچه امروز نیاز است، آغاز یک پروژه ملی فراگیر بر پایه همکاری است.»
در رابطه با حوادث اخیر در سویداء، لیلا قرهمان خواستار تحقیق مستقل شد، بهویژه در مورد آنچه علیه زنان و کودکان رخ داده، و افزود: «پایهریزی سوریهای نوین باید مبتنی بر عدالت باشد.»
«الهام احمد» رئیس دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان، نیز در این نشست تصریح کرد که تمرکزگرایی دیگر تنها گزینهای جهت انتخاب نیست، بلکه نیازی است اجتنابناپذیر. احمد گفت: «هر راهحل سیاسیای که بدون مشارکت واقعی همه نیروهای سوری باشد، تنها منجر به بیثباتی و فروپاشی خواهد شد.»
در پایان نشست، هیئت رئیسه MSD خواستار اجرای توافق ۱۰ مارس میان نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) و دولت موقت شد. همچنین بر ضرورت آغاز گفتوگویی فراگیر تأکید شد؛ گفتوگویی که در آن همه نیروها و جریانهای سیاسی، اجتماعی، قومی و مذهبی جایگاه خود را داشته باشند.
MSD همچنین اعلام کرد که به تلاش خود برای ساخت سوریهای عادلانه و غیرنظامی که خواستههای مردم سوریه را بازتاب دهد، ادامه خواهد داد.
